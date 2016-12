Pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe

• „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

• Refundacji części (do 80%) kosztów kwalifikowalnych operacji

• Wnioski od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, operacja typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych (zdarzeń losowych): powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna, będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o pomoc na odtworzenie niektórych zniszczonych składników gospodarstwa. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne, w których szkody w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w danym roku kalendarzowym, wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli szkody wystąpiły w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy. 30% strat jest podstawą do ubiegania się o wsparcie, jednak pomoc może dotyczyć jedynie kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w formie refundacji części (do 80%) kosztów kwalifikowalnych operacji, W okresie realizacji PROW 2014-2020 maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej nie może przekroczyć 300 000 zł. Pomoc polega na refundacji części (do 80%) kosztów kwalifikowalnych operacji oraz pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej

20 000 zł.

Pomoc może być przyznana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów, budowę, przebudowę lub modernizację budynków a także zakup maszyn lub urządzeń rolniczych.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały u rolników na danym terenie, określa komisja powołana przez wojewodę. Protokół z oszacowania szkód należy załączyć do wniosku

o przyznanie pomocy. Na tej podstawie wyliczana jest kwota wsparcia jaką może otrzymać rolnik za szkodę powstałą w danym składniku gospodarstwa, którego dotyczy wniosek

o przyznanie pomocy. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia.

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie, będzie pomniejszona o połowę.

Łączny limit środków przeznaczonych na realizację wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, operacja typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, wynosi 215 mln euro.

Wnioski o taką pomoc, dla pierwszego naboru, będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Źródło:MRiRW