Rolnicy Rolnikom – portal pomocy dla poszkodowanych przez nawałnice

Pomorska Izba Rolnicza uruchomiła serwis RolnicyRolnikom.pl (www.rolnicyrolnikom.pl) w celu pomocy poszkodowanym przez różnego rodzaju kataklizmy i anomalia pogodowe. Bezpośrednim impulsem do jego powstania stały się wydarzenia w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w Polsce.

Serwis RolnicyRolnikom.pl powstał z myślą o niesieniu pomocy tym rolnikom, którym kataklizm zabrał niekiedy wszystko. Wierzymy, że rolnik rolnikowi pozostanie bratem, że darczyńców nie zabraknie. Wszyscy wiemy, że obecne zmiany klimatyczne na świecie zwiastują anomalia pogodowe, które będą się nasilać. Zasmucające jest to, że z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że niebawem, gdzieś w innej części kraju, rolnicy znów będą liczyli na pomoc.

Oprócz płynącej szerokim strumieniem pomocy doraźnej, takiej jak: cement, stal, papa, drewno konstrukcyjne, pokrycia dachowe, płyty kartonowo-gipsowe, wełna mineralna, folia, plandeki, materiały budowlane, i ręce do pracy rolnicy potrzebują i innej pomocy, a mianowicie materiału siewnego, pasz dla zwierząt, warzyw do skarmiania, siana, słomy, czy kiszonki. Rolnik wie, co drugiemu rolnikowi jest potrzebne, by przetrwać do kolejnego sezonu! Pomóż! Kiedyś może i Ty będziesz pomocy potrzebował!

Źródło:KRIR