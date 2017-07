Pozwolenia na przywóz towarów rolno-spożywczych.

Pozwolenia na przywóz towarów

Handel niektórymi towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi objęty jest wymogiem

posiadania pozwolenia na przywóz. Zakres oraz zastosowanie pozwoleń na przywóz

określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Obrót towarami rolnymi wewnątrz Unii Europejskiej, np. przywóz do Polski z Buł-

garii, Niemiec czy Hiszpanii, uważany jest za wymianę wewnętrzną i nie wymaga

posiadania pozwolenia.

Objęcie towarów rolno-spożywczych procedurami celnymi dopuszczenia do swobodnego

obrotu wymaga przedstawienia, wraz ze zgłoszeniem celnym, pozwolenia na przywóz.

O objęciu towaru daną procedurą decydują Służby Celne.

Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który zamierza wprowadzać do obrotu towary

rolno-spożywcze w ilościach powyżej ilości określonych w Załączniku nr II część I rozporządzenia

Komisji (WE) nr 376/2008, jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia

na przywóz wydawanego przez ARR bądź właściwe instytucje innych państw członkowskich

UE.

Pozwolenie jest wydawane na 8-znakowy kod towaru, tzw. kod Nomenklatury Scalonej

(CN), określony we Wspólnej Taryfie Celnej. Na podstawie kodu CN można stwierdzić,

do którego sektora w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych należy dany towar

oraz czy obrót nim jest objęty wymogiem posiadania pozwolenia na przywóz.

Klasyfikacja taryfowa towarów należy do kompetencji Służby Celnej. Przedsię-

biorca zobowiązany jest znać właściwy kod towaru będącego przedmiotem obrotu

z krajem trzecim.

Żródło:ARR