PRZED NAMI DNI POLA 2017

Chociaż wiosna ledwo co zagościła na naszych polach to już teraz w imieniu zespołu PROCAM oraz właścicieli gospodarstw, w których prowadzone są nasze poletka demonstracyjne, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na czerwcowe Dni Pola 2017, organizowane przez naszą firmę.

Ogólnopolski cykl Dni Pola ma za zadanie wprowadzenie wszystkich zainteresowanych Klientów i partnerów naszej firmy w nowy sezon z zakresu agrotechniki, nasiennictwa i ochrony roślin.

W rolnictwie szczególnie ważne jest odpowiednio wczesne planowanie, dlatego też, jak co roku będąc przed wyborem odmian zarówno zbóż ozimych, jak i rzepaku ozimego jednym z głównych tematów jaki będziemy prezentować to propozycja najlepszych odmian zaopiniowanych przez specjalistów z Działu Nasiennego PROCAM.

Dni Pola to okazja do zapoznania się z wypróbowanymi w doświadczeniach i przynoszącymi ekonomiczne korzyści rozwiązaniami w produkcji roślinnej. Celem doradców PROCAM, będących do dyspozycji Gości na naszych imprezach polowych jest przekazanie jak największej dawki niezbędnej wiedzy agronomicznej oraz wymiana opinii, a także doświadczeń z rolnikami.

Spotkania będą prowadzone wokół tematyki takiej jak: sytuacja fitosanitarna na polach w 2017 r. z uwzględnieniem problemów związanych z przebiegiem pogody. Ważnym elementem tematyki spotkań będzie potrzeba i propozycje doboru optymalnych rozwiązań ochrony i nawożenia roślin uprawnych dostosowanych do warunków na danym stanowisku.

Głównym punktem wszystkich spotkań będzie zwiedzanie kolekcji odmian rzepaku ozimego i pszenicy ozimej. Poza tym można będzie zlustrować zblokowane w jednym miejscu odmiany rzepaku (w poszczególnych miejscach, tak jak w Stanowie kilka do kilkunastu odmian) oraz odmiany pszenicy ozimej (ok. 6-10 odmian). Spotkania będą okazją do prezentacji najlepszych rozwiązań w zakresie nawożenia mineralnego, nawożenia dolistnego, ochrony herbicydowej, ochrony fungicydowej czy też insektycydowej w poszczególnych terminach fenologicznych roślin uprawnych.

W trakcie zwiedzania poletek doświadczalnych oraz rozwiązań ochrony roślin będą także prezentowane najnowsze rozwiązania w temacie maszyn rolniczych, szczególnie związanych z aplikacją środków ochrony roślin, uprawą gleby, jak również nawożeniem.

Doradcy pomogą przy:

identyfikacji zagrożeń fitosanitarnych

badaniu gleby i wody.

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem naszych Dni Pola 2017 i do aktywnego udziału w spotkaniach łączących najnowszą teorię z najlepszą praktyką rolniczą!

Dni Pola PROCAM 2017