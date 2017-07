Pyzok – placek ziemniaczany z Dobrego

Kuchnia na Kujawach Zachodnich opierała się m.in. na ziemniakach zwanych pyrami lub kartoflami, były one podstawowym składnikiem codziennych posiłków.

Jednym z nich był pyzok – ziemniaczany placek, zwany też w zależności od miejsca występowania, kartoflakiem lub kartoflarzem. Jest to upieczony w blaszce placek, którego głównym składnikiem są tarte ziemniaki z kawałkami zapieczonego boczku lub słoniny. „Popularną potrawą (…) był placek ziemniaczany, pieczony z surowych ziemniaków (…)

na Kujawach znany pod nazwą kartoflak lub pyzok” (G. Szelągowska, „Kuchniaz rodowodem”, „W zestawie dań obiadowych kujawskiej kuchni ludowej należy wymienić także różnorodne potrawy z ziemniaków: (…)pyzok nazywany też babką lub plackiem (…)”– D. Kalinowska „Gzik, żur i prażucha”).

Ziemniaki, jako główna baza pyzoka, należy obrać i zetrzeć na tarce jarzynowej drobnej, odcisnąć sok. Do utartej masy dodać jajka, mąkę, cebulę. Wymieszać wszystkie składniki, dodać przyprawy, a na wierzch plastry boczku i wszystko razem zapiec. Pyzok piekło się bez okazji, najczęściej na obiad lub kolację. Spożywano go z mocną herbatą lub kawą zbożową.Smak podobny do placków ziemniaczanych, zdominowany przez pieczone tarte ziemniaki. Obecnie jest potrawą rzadziej przygotowywaną, ale dobrze znaną przez Kujawiaków. Świadczą o tym zgłoszenia tego produktu do kolejnych edycji powiatowego konkursu produktów tradycyjnych z okolic Dobrego „Od zakwasu do żurku kujawskiego”.

opracowanie: Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, lipiec 2017