Regulacja zbóż – jakie korzyści z niej płyną

Na prawidłową agrotechnikę uprawy zbóż składa się wiele czynników – odpowiedni dobór miejsca, termin sadzenia, właściwa orka, czy przeprowadzanie oprysków. Wśród tych ostatnich stosuje się wiele preparatów – chroniące przed chorobami fungicydy, walczące z zachwaszczeniem herbicydy, owadobójcze insektycydy oraz tzw. regulatory wzrostu. Tych ostatnich używa się przede wszystkim w celu zapobiegania wyleganiu upraw – zbyt wysokie kłosy są bowiem znacznie bardziej na nie podatne, zwłaszcza w obliczu niekorzystnych warunków pogodowych. Ale czy to jedyna zaleta ich stosowania? Dowiedz się więcej o regulacji zbóż i odkryj jej pozostałe zalety!

Regulacja zbóż – wybierz odpowiedni środek

Korzyści płynące ze stosowania regulatorów wzrostu zależą w dużej mierze od użytej w preparacie substancji. Dobrym wyborem będą te zawierające:

etefon,

chlorek chloromekwatu,

trineksapak etylu.

Wszystkie one należą do grupy tzw. retardantów wzrostu roślin, które inaczej nazywa się antygiberelinami. Nie obniżają one wartości uprawy- wręcz przeciwnie, mają na nią bardzo korzystny wpływ:

podwyższają liczbę źdźbeł kłosonośnych,

poprawiają krzewienie,

zwiększają grubość zarówno samego źdźbła, jak i jego ścianek,

poprawiają budowę korzenia, pobudzając go do wzrostu,

usprawniają przebieg procesu fotosyntezy.

Pozytywne oddziaływanie na budowę i funkcję korzenia, którą jest między innymi stabilne utrzymanie rośliny w podłożu, a także zwiększanie średnicy i usztywnianie źdźbła zwiększą odporność zboża na wyleganie. Pozostałe efekty stosowania tych substancji dodatkowo poprawią jakość plonów. Retardanty znajdziemy m.in. w takich środkach przeznaczonych do regulacji zbóż, jak:

Moddus – można go stosować w okresie od krzewienia do liścia flagowego na wszystkich gatunkach zbóż,

Moddus Start – przeznaczony do wczesnych zabiegów w plantacjach pszenicy i pszenżyta ozimych, a także żyta i jęczmienia ozimych oraz jarych,

Proteg – chroni owies, żyto i pszenżyto ozime, a także pszenicę i jęczmień ozime oraz jare, najlepiej stosować go przy silnym naświetleniu, niskiej wilgotności i temperaturze ok. 10-15oC.

Regulacja zbóż – jak ją przeprowadzić

Najlepszym terminem do przeprowadzenia regulacji zbóż jest okres BBCH 29-30, czyli tzw. faza pierwszego kolanka. Na słabszych plantacjach można nieco przyspieszyć opryski i wykonać je w okresie BBCH 25, czyli piątego rozkrzewienia. Najlepiej z zastosowaniem regulatorów wzrostu poczekać na bezchmurne niebo i suchą pogodę, a także odpowiednią temperaturę, która z pewnością zostanie podana przez producenta na opakowaniu. Jeśli zdecydujemy się na retardanty, ogólna zasada mówi, by te z zawartością chlorku chloromekwatu i trineksapaku etylu rozpylać w temperaturze 10-15oC, a te oparte na etefonie – 15-20oC.

Warto pamiętać też, że w sytuacji, gdy prowadzenie oprysków w optymalnym momencie z jakiegoś powodu nie jest możliwe, lepiej przyspieszyć tę procedurę, niż ją opóźnić. W takiej sytuacji zastosowane środki mogą okazać się nieskuteczne, przy czym zwiększenie dawki nic tu nie zmieni.

Jak zatem rozpoznać odpowiedni moment? Przede wszystkim należy uważnie obserwować rośliny. Dotykanie ich na nic się nie zda – wyczuwalne zgrubienie oznacza już fazę drugiego kolanka. Potrzebne będzie zatem wyrwanie kilku sztuk z pola i nacięcie ich wzdłuż, a następnie sprawdzenie, jak daleko zgrubienie umieszczone jest od węzła krzewienia. Jeśli wynosi 10 mm, to idealny moment, by rozpocząć opryski regulatorem wzrostu.

Regulacja zbóż to dobry sposób nie tylko na zapobieganie wyleganiu, ale też poprawę jakości plonów. Wystarczy wybrać odpowiedni preparat! Warto też pamiętać, że wyleganie mogą powodować także niektóre choroby źdźbła zbóż, często nazywane podsuszkami. Dlatego by zapobiec położeniu łanu powinniśmy też zabezpieczyć go przed zaatakowaniem przez grzyby, będące przyczyną zakażenia. Możemy to zrobić, stosując odpowiednie fungicydy, np. Unix, prewencyjnie od fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32). Dzięki takiemu kompleksowemu działaniu znacznie zmniejszymy niebezpieczeństwo wylegania zbóż i otrzymamy bogatszy, bardziej wartościowy plon.

Regulacja zbóż – to się opłaca! | www.syngenta.pl

Dobre środki do regulacji zbóż nie tylko zapobiegną wyleganiu, ale też zwalczą grzyby lub poprawią budowę korzenia! Dowiedz się więcej! | www.syngenta.pl

fot. Sebastian Giesse