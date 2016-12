Rolnicy nie muszą już dostarczać zwolnienia lekarskiego do KRUS. Docelowo system informatyczny wdrożony przez Asseco Data Systems obsłuży milion zaświadczeń rocznie.

Stworzone przez Asseco Data Systems SA oprogramowanie, które działa od listopada, pozwala KRUS pobierać elektroniczne zwolnienie (e-ZLA) wysyłane przez lekarza do ZUS. Dzięki temu pacjenci nie muszą już sami dostarczać wydruku do Kasy.Na ułatwieniu skorzystało już 3 tys. osób. Od 2018 r. znikną papierowe formularze, a system będzie przekazywał ok. milion zaświadczeń rocznie.

Od początku 2016 r. zwolnienia lekarskie dla osób ubezpieczonych w KRUS mogą być wystawiane również w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA). Do tej pory lekarz elektronicznie przesyłał zaświadczenie do ZUS, ale ubezpieczeni musieli sami dostarczać egzemplarz wydruku do Kasy.

Asseco Data Systems wdrożyło oprogramowanie pozwalające pracownikom KRUS pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności ubezpieczonego do pracy. Elektroniczne zaświadczenie lekarskie otrzymane z ZUS Kasa traktuje jako wniosek o rozpatrzenie prawa do zasiłku chorobowego i ubezpieczony rolnik nic już nie musi dostarczać do Kasy– tłumaczy Jan Wojciechowski, dyrektor Departamentu Rozwiązań dla Rolnictwa w Asseco Data Systems SA.

Od 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, natomiast do tego czasu równolegle z e-ZLA funkcjonują też zaświadczenia wystawiane na formularzu ZUS – ZLA. W takim przypadku ubezpieczony musi dostarczyć dokument dostarczyć do jednostki organizacyjnej Kasy.

W stworzonym przez Asseco Data Systems SA systemie, od początku roku lekarze wystawili łącznie 13.000 elektronicznych zaświadczeń dla ubezpieczonych w KRUS. Od listopada 3 tysiące z nich trafiło do Kasy drogą elektroniczną.Szacuje się, że począwszy od 2018 r. ZUS będzie przekazywał do KRUS ponad 1 milion elektronicznych zaświadczeń lekarskich rocznie.