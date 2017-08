Rolnicy otrzymali wsparcie z ARR

Realizacja „pakietu Hogana” i „embarga” to ostatnie zadania kryzysowe Agencji Rynku Rolnego. Na ich wsparcie przeznaczono ponad 261 mln złotych. Pieniądze trafiły na konta producentów rolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.)realizacja zadań była przewidziana do 30 września br. jednak ARR już zrealizowała to zadanie. Producentom mleka, bydła i świń wypłaciłaokoło 96 mln złotych.W „pakiecie Hogana” znalazły się działania: zakup jałówek mięsnych – producent mleka, zakup jałówek mięsnych – producent świń ASF, zakup świń – producent świń, wyrównanie ceny sprzedaży świń – producent świń z terenów ASF, zakup owiec – producent mleka/owiec/świń, zakup jałówek mlecznych – producent mleka, pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka.

Zakończone zostało również działanie „embargo”, czyli dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw – WOW. ARR do końca sierpnia wypłaciła producentom owoców i warzyw ponad 165 mln złotych.