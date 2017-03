Rolniku, robiąc to, łamiesz prawo!

Startuje strona internetowa www.bezpiecznauprawa.org – kompendium wiedzy dla rolników nt. oryginalnych środków ochrony roślin.

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność – produkcja i dostarczanie na rynek wysokiej jakości bezpiecznej żywności. Wybór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin musi być oparte na wiedzy i dużej świadomości użytkownika.Tymczasem na rynku pojawiają się oferty sprzedaży niezarejestrowanych preparatów, które nie spełniają wymogów jakościowych i bezpieczeństwa. Jak ustrzec się przed nielegalnymi i podrabianymi preparatami?Dziś startuje strona internetowa www.bezpiecznauprawa.org opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). To źródło wiedzy na temat odpowiedzialnego

i zgodnego z prawem zakupu środków ochrony roślin.

Strona internetowa www.bezpiecznauprawa.orgto przewodnik, z którego rolnik dowie się czym kierować się kupując środki ochrony roślin aby mieć pewność, że są one oryginalne

i zarejestrowane a czego się wystrzegać. Warto żeby rolnik sprawdził czy postępuje prawidłowo.Nie należy ufać specjalnym okazjom – to mogą być podróbki.

„Dlaczego nie można kupować środków ochrony roślin na bazarze, straganie czy z bagażnika? Co grozi za sprowadzanie na własne potrzeby środków z zagranicy? Odpowiadamy na te

i inne trudne pytania. Edukujemy jak ustrzec się przed niezarejestrowanymi chemikaliami. Zachęcamy do korzystania z opracowanej przez PSOR bazy wiedzy– podkreśla Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin