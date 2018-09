Ruszył konkurs „Moja Polska”

Polska Agencja Prasowa we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim ogłasza konkurs na najciekawsze prace ukazujące życie gospodarcze 100 lat temu i obecnie. Pula nagród to 25 tysięcy złotych.

Z początkiem września rusza realizowany przez PAP projekt „Moja Polska”. Jego celem jest przypomnienie – w związku z przypadającym w tym roku stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości – inicjatyw gospodarczych, które prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów, a także lokalnych społeczności wiejskich.

Główną osią projektu jest konkurs „Moja Polska” adresowany do różnych środowisk, w tym szczególnie do młodzieży szkolnej, lokalnych i regionalnych dziennikarzy, samorządów, historyków, mieszkańców – pasjonatów historii gospodarczej swojej okolicy.

Czekamy na prace prezentujące przedsięwzięcia gospodarcze, które powstały w czasie międzywojnia i funkcjonują do dzisiaj oraz pokazujące, jak zmieniła się gospodarka na przestrzeni tego okresu. Pożądane będzie uchwycenie podstawowych wskaźników rozwoju gospodarczego jak np. poziomu zamożności mieszkańców 100 lat temu i dziś, stopy bezrobocia, liczbę przedsiębiorstw, cen za różne produkty i usługi.

Tematem prac konkursowych mogą być nie tylko sztandarowe przedwojenne przedsięwzięcia gospodarcze jak Gdynia czy COP, ale także zakończone powodzeniem drobne, lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju np. produkcji rolnej, handlu lub bankowości.

Prace mogą mieć dowolną formę – od tekstu przez opisane fotogalerie, filmy, nagrania audio, po prezentacje multimedialne. Mogą być oparte na przedwojennych aktach lokalnych urzędów, wycinkach ze starych publikacji czy na zapisach rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń. W grę wchodzą prace indywidualne i grupowe.

Konkurs będzie realizowany równolegle w dwóch kategoriach: dorośli (dziennikarze i lokalni pasjonaci historii) oraz dzieci (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

W obu kategoriach wyłonionych zostanie po trzech laureatów. Nagrody w kategorii dla uczniów to 5000 zł za zajęcia pierwszego miejsca, 3000 zł za drugie miejsce i 1500 zł za trzecie miejsce. W kategorii dla dziennikarzy i lokalnych pasjonatów będzie to odpowiednio 8000 zł, 5000 zł i 2500 zł.

Na prace czekamy do 30 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu na stronie kurier.pap.pl. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem kurier@pap.pl.

Projekt „Moja Polska” realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Źródło informacji: PAP