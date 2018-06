Ruszył sklep internetowy z oryginalnymi częściami do maszyn rolniczych znanych marek

Firma Agrarada uruchomiła międzynarodowy sklep internetowy dostarczający oryginalne części zamienne do maszyn takich marek jak Grimme, Asa-Lift, Holaras, Ferbo, Vaia, itp.

Możliwość szybkiego dostarczania części do maszyn rolniczych ma obecnie bardzo duże znaczenie. Firma Agrarada zainwestowała znaczne środki w system internetowy powiązany z magazynem części zamiennych, który jest otwarty przez całą dobę.

Johan Kruijthoff, współwłaściciel polskiej firmy Agrarada i jednocześnie współwłaściciel holenderskiego przedsiębiorstwa rolniczego Novifarm – wie z własnego doświadczenia, jak ważna w rolnictwie jest możliwość szybkiego zamówienia i otrzymania części. Ponadto – zamawianie towarów online staje się obecnie coraz bardziej powszechne. Do tej pory nie było specjalistycznego sklepu internetowego z częściami do maszyn rolniczych tego typu. Razem ze swoim wspólnikiem panem Arkadiuszem Brzyskim i menadżerem ds. serwisu i części panem Fabianem Kieczką, Johan uruchomił międzynarodowy sklep internetowy oferujący szereg oryginalnych części zamiennych do takich marek jak Grimme, Asa-Lift, Holaras, Ferbo, Vaia, itp. Sklep internetowy jest aktualizowany codziennie.

Korzyści wynikające z zamawiania części online w firmie Agrarada:



• całodobowa dostępność

• widoczna aktualna ilość części w magazynie

• łatwe zamawianie przez internet i telefon

• szybka dostawa w całej Europie

• konkurencyjne ceny