Rynek rzepaku według MRiRW

Na początku sierpnia br. MRiRW opublikowało na

swojej stronie internetowej oficjalne informacje

dotyczące rynku rzepaku. Wiadomośd przedstawiamy

poniżej.

W całym kraju rozpoczęto zbiór rzepaku ozimego.

Najbardziej zaawansowane są zbiory na południu

Polski. Nasiona rzepaku ozimego na ogół spełniają

parametry jakościowe, chociaż zdarzają się partie

zanieczyszczone i o podwyższonej wilgotności, nawet

do 20 proc. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i

Gospodarki Żywnościowej – PIB, całkowity areał

uprawy rzepaku (łącznie ozimego i jarego) w 2017 r.

wyniesie ok. 880 tys. ha i będzie o ponad 50 tys. ha

większy niż w roku poprzednim

W ubiegłym roku średnie plony rzepaku w Polsce z

powodu niekorzystnych warunków pogodowych w

czasie wegetacji wyniosły 26,8 dt/ha i były o 5,3 proc.

niższe w porównaniu ze średnimi plonami

uzyskanymi w ostatnim pięcioleciu. Zbiory

rzepaku w roku 2016 zmniejszyły się do 2219 tys.

ton, tj. o 10,4 proc. w porównaniu ze średnimi

zbiorami uzyskanymi w ostatnim pięcioleciu.

Wyższe ubiegłoroczne ceny skupu rzepaku, bardzo

korzystna relacja cen rzepaku względem pszenicy

oraz brak trudności ze zbytem, w związku z

utrzymującym się wysokim popytem na olej

rzepakowy ze strony krajowego i europejskiego

sektora biopaliw, to główne czynniki, które

zadecydowały o podjęciu przez producentów rolnych

decyzji o wzroście zasiewów rzepaku ozimego pod

tegoroczne zbiory.

Rynek rzepaku – na świecie i w UE

W sezonie 2016/17 światowe zbiory rzepaku po raz

kolejny obniżyły się. Wyniosły 63,1 mln ton i były o

1,6% mniejsze niż w sezonie poprzednim oraz o 5,8%

mniejsze niż przed dwoma sezonami. Przewiduje się,

że w sezonie 2017/18 globalna produkcja rzepaku

wzrośnie o ok. 6% do 72,8 mln ton. Prognozowany

jest wzrost zbiorów w UE-28, Kanadzie oraz w

Indiach, a w Chinach spadek.

Unia Europejska jest światowym liderem w

produkcji rzepaku. Jednakże niekorzystne warunki

pogodowe przyczyniły się do spadku plonów

rzepaku w ostatnich latach. Tym samym rok 2016

był trzecim z rzędu, w którym zbiory rzepaku w UE-

28 zmalały – wyniosły 20,4 mln ton i były o 8,6%

mniejsze niż w 2015 r. i o 4,6% mniejsze w

porównaniu ze średnimi zbiorami uzyskanymi w

ostatnim pięcioleciu (2011-2015). Według majowej

prognozy Oil World, zbiory rzepaku w UE-28 zwiększą

się w 2017 r. do 21,0 mln ton (o ok. 3% r/r), w

wyniku wzrostu plonów do 3,23 t/ha (o ok. 4%), przy

niewielkim spadku areału uprawy (do 6,51 mln ha).

W grupie czterech kluczowych producentów wzrost

zbiorów rzepaku spodziewany jest w Niemczech (o ok. 4% do 4,8 mln ton), Polsce (o

ok. 26% do 2,7 mln ton) i w Wielkiej Brytanii (o ok.

5% do 1,9 mln ton), przy spadku zbiorów we Francji

(o ok. 3% do 4,6 mln ton), w wyniku spadku areału

uprawy.

Rynek roślin oleistych

Światowa produkcja nasion oleistych wykazuje

wieloletni trend wzrostowy, chod podlega wahaniom,

głównie z uwagi na dużą wrażliwośd roślin oleistych

na warunki pogodowe. Z prognozy Amerykaoskiego

Departamentu Rolnictwa (USDA) opublikowanej w

maju br. wynika, iż zbiory roślin oleistych w sezonie

2017/18 zwiększą się o ok. 1% do ponad 572 mln ton.

W skali globalnej rośnie także popyt na żywnośd,

pasze i energię odnawialną. Poprawa stanu

wyżywienia społeczeostw, przy rosnącej liczbie

ludności oraz rozwój produkcji biopaliw zwiększają

bowiem popyt na oleje roślinne. Jednocześnie rozwój

produkcji zwierzęcej z zastosowaniem pasz

przemysłowych, zwiększa zapotrzebowanie na śruty

wysokobiałkowe.

Źródło: PSPO za MRiRW