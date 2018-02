Są pieniądze na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Ich zaletą jest to, że część należnego bankom oprocentowania spłaca za rolników ARiMR.

7 lutego 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom limity akcji kredytowej na 2018 rok oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów w tym okresie.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,

środki w kwocie 7,6 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,

środki w kwocie 8,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa” na stronach ARiMR.