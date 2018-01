SaMASZ na Polagrze Premiery 2018

W dniach 18-21.01.2018 po raz kolejny SaMASZ prezentował maszyny zielonkowe i komunalne na targach Polagra Premiery. Na stoisku można było obejrzeć nowości produktowe: kosiarkę dyskową XT 390 i Sambę 320, przetrząsacz P8-890, kosiarkę bijakową Rotax 2000. Stoisko SaMASZ odwiedzili klienci, dilerzy, dziennikarze, a także delegacja rządowa. Podczas targów odbyła się także kolejna edycja AGRO VIP NIGHT – bardzo luksusowego wieczoru, w którym udział brali właściciele największych i najbardziej nowoczesnych gospodarstw rolniczych, a także liderzy z branży. SaMASZ podczas tej prestiżowej gali zaprezentował swój flagowy zestaw GIGACut.

Premierowe maszyny zielonkowe zaprezentowane na targach skutecznie wpływają na pozyskiwanie najwyższej jakości paszy, a do tego zwracają uwagę swoją funkcjonalnością, wydajnością i wygodą użytkowania. Kosiarka dyskowa XT 390 wyróżnia się na rynku największą obecnie szerokością koszenia na świecie wśród kosiarek montowanych na TUZ ciągnika i transportowanych w pozycji skośnej, spełniając wszelkie wymogi dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych. Możliwości transportu w pozycji skośnej zapewnia o wiele lepszą widoczność, bezpieczeństwo i stabilność. Model XT 390 umożliwia pozostawienie maszyny na placu w pozycji transportowej na czterech stopach. Maszyna posiada również unikatowe zabezpieczenie najazdowe złożone z hydraulicznego bezpiecznika zintegrowanego z zaczepem i korpusem maszyny dające największe dostępne na rynku odchylenie listwy tnącej na pierwszym dysku.

Kosiarka dyskowa Samba 320 to przede wszystkim większa szerokość koszenia w stosunku do dotychczasowych modeli, wynosząca 3,2 m. Lekka budowa i kompaktowe wymiary wpływają na małe zapotrzebowanie na moc oraz powodują niewielki nacisk na podłoże, zapewniając czystość paszy. Kosiarka jest łatwa w użytkowaniu i utrzymaniu między innymi dzięki listwie Lite CUT zapewniającej rewelacyjne kopiowanie terenu. Moduł napędowy SafeGEAR chroni listwę przed ciężkimi uszkodzeniami. Podobnie jak w przypadku pozostałych modeli zielonkowych SaMASZ, konstruktorzy także i w przypadku Samby 320 postawili na zapewnienie czystości paszy. Zapewnia ją bezstopniowa regulacja wysokości koszenia (od 4 cm do 6 cm), możliwość zastosowania płozy wysokiego koszenia (zwiększa wysokość koszenia od 2 cm, 2,5 cm lub 3 cm) oraz duży zakres kopiowania terenu: +/- 30°.

Nowy przetrząsacz P-890 wyróżnia się od pozostałych modeli SaMASZ mniejszą średnicą wirników, zapewniającą optymalne podbieranie paszy i jakość przetrząsania. Mniejsza średnica wirników umożliwia większe ich pochylenie, dzięki czemu skoszona zielonka schnie szybciej i bardziej równomiernie. Przetrząsacz jest bardziej trwały, odporniejszy na uderzenia i kontakt z przeszkodami. Lepiej kopiuje teren oraz ciszej pracuje. Maszynę wyposażono w sprężyste palce wykonane z drutu High Dynamic. Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko wbicia palców w ziemię, a innowacyjne mocowanie palców dodatkowo zapewnia stabilność.