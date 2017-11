SaMASZ na targach AGRITECHNICA 2017

W dniach 12-18 listopada 2017 roku w Hanowerze odbyła się kolejna edycja targów AGRITECHNICA, największej imprezy rolniczej na świecie, w której udział wzięło ponad 2900 wystawców z 52 krajów i aż 500 tysięcy odwiedzających. SaMASZ po raz piąty zaprezentował swoje maszyny i jako jedyna polska firma zorganizował międzynarodową konferencję prasową.

Rozmach wydarzenia i obecność najbardziej liczących się w branży rolniczej producentów i klientów sprawiają, że targi AGRITECHNICA to doskonałe miejsce do budowania kontaktów biznesowych w branży oraz zapoznania się z najnowszymi nowinkami technologicznymi w rolnictwie.

SaMASZ korzystając z okazji, zaprezentował swoje najbardziej popularne maszyny, w tym innowacyjny model kosiarki XT 390, posiadającej największą szerokość koszenia na świecie, montowanej na TUZ ciągnika i transportowanej w pozycji skośnej, co pozwala na wygodne przemieszczanie maszyny po drogach publicznych. Nie zabrakło również nowości przygotowanych przez SaMASZ na sezon 2018, do których należą takie maszyny jak:

Alpina – kosiarka czołowa z lekką listwą Lite CUT

Nano 150 Hydro – kosiarka bijakowa czołowa do małych ciągników ogrodowych

Mido 220 – kosiarka bijakowa lekka

Kangu 220 – kosiarka bijakowa na pantografie

Jump 280 – jednolemieszowy ciężki pług odśnieżny

Stoisko firmowe SaMASZ cieszyło się dużą popularnością, lecz nic w tym dziwnego, skoro jest to przedsiębiorstwo o międzynarodowym zasięgu eksportujące maszyny rolnicze do 50 krajów i posiadające 40 dilerów na terenie Polski i ponad 100 przedstawicieli za granicą.

SaMASZ był jednym z 60 polskich wystawców, którzy prezentowali swoją ofertę w Hanowerze, jednak tylko białostocka firma zorganizowała konferencję prasową w centrum konferencyjnym Deutsche Messe. Odbyła się ona pod wiele mówiącym hasłem: SaMASZ na łąkach całego świata.

Hasło przewodnie, jak się można domyśleć, nie jest przypadkowe, ponieważ odwzorowuje obecną politykę ekspansyjną firmy. SaMASZ już dzisiaj posiada swoje dwie zagraniczne spółki SaMASZ Rosja i SaMASZ North America LLC, przecierając skutecznie szlaki dla polskiego biznesu za granicą.

W konferencji polskiej firmy uczestniczyło ponad 30 dziennikarzy czołowych, europejskich wydawnictw rolniczych, co gwarantuje dotarcie do jeszcze większego grona nowych klientów. Nie trudno zauważyć, że tegoroczne targi to kolejny przemyślany krok w kierunku dalszego rozwoju firmy SaMASZ.