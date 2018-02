Ślimax Agro 3 GB chroni uprawy rolnicze przed ślimakami

Ślimaki atakują podziemne jak i nadziemne części roślin. W liściach wyżerają nieregularne lub podłużne, poszarpane otwory, a na częściach podziemnych płytkie wyżerki.

Objawy żerowania ślimaków podobne są często do uszkodzeń czynionych przez larwy rolnic. W przypadku ślimaków, w miejscach żeru znajduje się zaschnięty, błyszczący śluz.

Ślimaki są szkodnikami roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych, truskawek, upraw pod osłonami i w pieczarkarniach.

Zwierzęta te są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Optymalna temperatura rozwoju wynosi od 12 do 180C. Największe szkody powodują w wilgotnym środowisku, na zwięzłych, lekko zasadowych glebach.

Najbardziej aktywne są w godzinach nocnych oraz w wilgotne i pochmurne dni.

Podstawowym zabiegiem ochrony przed ślimakami jest osuszanie zbyt wilgotnych stanowisk, niszczenie chwastów, wykaszanie traw w sąsiedztwie upraw w rowach i na miedzach. Usuwanie resztek pożniwnych, kamieni, i innych przedmiotów leżących na ziemi, stanowiących kryjówki w okresach dla ślimaków niekorzystnych.

W wypadku większego zagrożenia zaleca się przeprowadzenie chemicznego zwalczania.

Wysoką skuteczność w ochronie przed ślimakami wykazuje innowacyjny preparat Ślimax Agro 3 GB.

Jest to środek ślimakobójczy w formie przynęty granulowanej, przeznaczony do zwalczania ślimaków w rzepaku, w zbożach ozimych i jarych oraz w ziemniakach.

Ślimax Agro 3 GB to preparat o działaniu żołądkowym i kontaktowym zawiera 3% metaldehydu.

Udoskonalona, nowa formulacja Ślimaxu GB zawiera precyzyjny, jednolity rozmiar granulek, umożliwiający bardziej równomierny wysiew. Obniżenie składnika czynnego z 4 do 3% wpływa na zwiększenie atrakcyjności preparatu dla ślimaków, który jest chętniej przez nie zjadany.

Zawartość niezwykle gorzkiej substancji Bitreksu zapobiega przypadkowemu spożyciu przez człowieka.

Dzięki maksymalnej odporności na wymywanie i deszcz składnika czynnego, udoskonalony Ślimax Agro 3 GB jest mniej szkodliwy dla środowiska. Środek jest jednak niebezpieczny dla psów i innych zwierząt. W razie przypadkowego spożycia przez nie preparatu, należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.

Środek wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany.

Mechanizm działania preparatu polega na odwodnieniu ciała ślimaków prowadząc do ich zamierania.

W okresie wczesnojesiennym, najsilniej są atakowane przez ślimaki rzepak i pszenica ozime.

W ochronie rzepaku, preparat należy stosować po wystąpieniu pierwszych szkód spowodowanych przez ślimaki, po wschodach, do fazy rozwoju pędów bocznych. W ochronie pszenicy stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód, po wschodach, do fazy krzewienia. Ślimax Agro 3 GB zwalcza wszystkie gatunki ślimaków.

Najlepszy efekt zwalczania ślimaków uzyskuje się stosując moluskocyd w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Ślimax Agro 3 GB przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych przy użyciu ręcznych i mechanicznych aplikatorów do granulatów.

Przed zastosowaniem preparatu należy uważnie przeczytać instrukcję jego stosowania umieszczoną na opakowaniu i ściśle przestrzegać podanych tam zaleceń, dotyczących chronionych gatunków roślin, terminów zabiegów, dawek środka i bezpieczeństwa stosowania. W razie przypadkowego rozsypania preparatu podczas stosowania, należy go zebrać i usunąć z pola. Nie zostawiać na polu pustych opakowań.

Jan Narkiewicz-Jodko

prof. dr nauk rolniczych

i dr hab. nauk przyrodniczych

Instytut Ogrodnictwa

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

96-100 Skierniewice

tel. 46 833 28 22 kom. 605 568 653

e-mail: jan.narkiewiczjodko@neostrada.pl