Spis zwierząt do ARiMR do końca roku

ARiMR przypomina, że w dniu 31 grudnia br. upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, kóz i owiec ma obowiązek dokonania spisu zwierząt, które przebywają w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy. Deklarację należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia.

Należy także pamiętać, że w ciągu 7 dni od sporządzenie spisu, rolnik musi dostarczyć go do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.