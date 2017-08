Śruta rzepakowa źródłem białka

Przerób nasion rzepaku w I połowie 2017 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju na poziomie 1,14 mln ton znalazł swoje odbicie nie tylko w produkcji samego oleju, ale umożliwił podaż rynkową przez członków PSPO ponad 650 tys. ton cennych wysokobiałkowych komponentów paszowych w postaci 640 tys. ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz 12 tys. ton makuchu. Liczby te pokazują, że rzepak to nie tylko surowiec dostarczający najlepszy pod względem cech prozdrowotnych olej roślinny, ale stanowi jednocześnie cenne źródło białka paszowego, które w większości wciąż pozyskujemy z importu.

„Jako Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wciąż podkreślamy kwestię uprawy rzepaku i istotę krajowego przemysłu tłuszczowego nie tylko w dostarczaniu konsumentom oleju, ale również w kontekście możliwości znacznego oparcia produkcji zwierzęcej w Polsce na lokalnie wytwarzanej śrucie rzepakowej. Zdajemy sobie sprawę z pewnych ograniczeń związanych pełną konwersją żywienia zwierząt gospodarskich na pasze rzepakowe, ale te wciąż duże, niewykorzystane rezerwy, które wynikają wprost z obecnej struktury hodowlanej w Polsce dają możliwości zagospodarowania znacznie większej ilości śruty rzepakowej, podkreślmy nie modyfikowanej genetycznie, w stosunku do obecnego ich zużycia krajowego. Szczególnie widoczny potencjał dostrzegamy w produkcji mlecznej, bydła mięsnego, ale i trzodzie chlewnej. Można więc powiedzieć, że nie musimy więc wywarzać otwartych już drzwi” – powiedział Piotr Szysz, Przewodniczący Zespołu roboczego ds. śruty i makuchu PSPO.

„W niedawno przyjętej oficjalnie przez kilkanaście krajów członkowskich UE, w tym Polskę, wspólnej deklaracji dotyczącej rozwoju upraw soi w Europie mowa jest jednocześnie wprost o potrzebie wsparcia bardziej efektywnego wykorzystania innych europejskich surowców białka paszowego, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się właśnie rzepak. To nie przypadek, zważywszy na już teraz dostępne ilości śruty rzepakowej. Korzystając z najlepszych pod tym względem przykładów z innych krajów, jak choćby Niemcy, gdzie rok 2017 jest już kolejnym jeśli chodzi o budowanie wręcz przewagi wykorzystania śruty rzepakowej nad sojową, Polska może i powinna podjąć intensywne działania w tym kierunku. To szczególnie ważne w obecnym stanie rozwoju uprawy soi w Europie i strukturze jej dostaw rynkowych opartej niemal w całości na imporcie. Liczymy, że z takimi właśnie rekomendacjami dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjdzie powołany przez niego już jakiś czas temu specjalny Zespół ds. alternatywnych źródeł białka, w którego pracach PSPO aktywnie uczestniczy” – skomentował Mariusz Szeliga, Prezes PSPO.

„Produkcja śruty rzepakowej to dominująca pod względem wolumenowym cześć przetwórstwa nasion rzepaku w Polsce, co naturalnie wynika z właściwości i cech biologicznych tego surowca. Dlatego jako organizacja branżowa czujemy się wręcz w obowiązku, aby przedstawiać jak najszerzej i w jak najbardziej rzetelny sposób informacje dotyczące możliwości jej stosowania, co ma rzecz jasna pomóc w jej popularyzacji wśród krajowych hodowców. Miło mi w tym kontekście poinformować, że w ostatnim czasie uruchomiliśmy całkowicie nową odsłonę witryny internetowej http://www.paszerzepakowe.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do jej odwiedzania, wierzę, że będzie ona dla Państwa cennym źródłem przydatnych informacji i porad na temat śruty rzepakowej, która nie tylko jest bezpieczna i ekonomicznie efektywna, ale cechuje się znacznie większą niż importowane surowce dozą bezpieczeństwa dostaw” – powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Więcej informacji: Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO tel. 661 301 906 e-mail: a.stepien@pspo.com.pl