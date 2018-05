Strefa Inspiracji KOWR zaprasza do Poznania

W dniach 8–10 maja br. odbędzie się coroczne wydarzenie Polagra Food, podczas którego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do międzyresortowego stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na części KOWR powstanie Strefa Inspiracji, której zakres tematyczny będzie obejmował praktyczne wiadomości o tym jak budować markę i sprzedaż produktów spożywczych z wykorzystaniem różnych kanałów dystrybucji, a także po co i jakie certyfikaty jakości żywności warto mieć, by budować wiarygodność swojej oferty.

Panele dyskusyjne będą miały charakter warsztatowy po to, by w praktyczny sposób przekazać wiedzę i informację od liderów rynku.

Inauguracja Strefy odbędzie się 8 maja br. (we wtorek) o godz. 13.00. Pół godziny później rozpocznie się pierwszy panel pt. „Jak skutecznie docierać do nowoczesnego konsumenta?”. Mali i średni przedsiębiorcy i producenci żywności otrzymają wskazówki na temat skutecznego budowania rozpoznawalności marki, pozycjonowania produktu oraz wykorzystywania nowych kanałów dystrybucji. W panelu tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie reprezentował Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego odpowiedzialny w KOWR za Pion Innowacji i Rozwoju.

9 maja br. panele w Strefie Inspiracji będę poświęcone problemowi certyfikacji żywności. W pierwszym zainteresowani dowiedzą się m.in. kto może i powinien ubiegać się o certyfikaty jakości, jakie są wymagania dotyczące przystąpienia oraz utrzymania danego znaku. W drugim panelu otrzymają odpowiedź, jakie korzyści płyną z uzyskania konkretnego certyfikatu jakości oraz jakie podjąć działania, aby otrzymać środki finansowe na promocję certyfikowanych produktów. Praktycznych wskazówek udzieli m.in. obecny w gronie panelistów Waldemar Sochaczewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, który odpowiada za Pion Rynków Rolnych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do Strefy Inspiracji w dniach 8-10 maja 2018 r.

Pawilon 7A, stoisko łączone 1 i 4.