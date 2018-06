Susza jest – komisje nie działają

Susza jest ekstremalna, a komisje nie działają. Tak być nie może – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.

Minister zapewnił, że rolnicy nie pozostaną bez pomocy.

Minister rolnictwa zaapelował do samorządów o jak najszybsze powoływanie komisji w gminach oceniających straty. Minister oczekuje, że w przyszłym tygodniu takie komisje będą działały już w każdej gminie.

– Najważniejszą w tej chwili sprawą jest szacowanie strat – podkreślił nowy szef resortu.

Wycena strat musi nastąpić, przed żniwami, które w br. są znacznie przyspieszone, ze względu na szybszy proces wegetacji roślin.

– Na blisko 2300 gmin w Polsce, które Instytut Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach określił jako dotknięte suszą, tylko w nieco ponad 200 gminach pracują komisje szacujące straty, czyli w mniej niż 10. procentach – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa apelował także bezpośrednio do rolników, aby domagali się powoływania komisji.

– To straty, które powstały w waszych gospodarstwach i macie prawo domagać się o ich wycenę. Nie powinny w tym procesie przeszkadzać układy i niuanse polityczne. Polskie rolnictwo to sprawa priorytetowa dla premiera Morawieckiego i całego rządu – mówił minister Ardanowski, zwracając się również do samorządów o składanie stosownych wniosków do wojewodów.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski przedstawił aktualną sytuację związaną z suszą w Polsce.

– IUNG w Puławach analizuje dane zebrane z ponad 660 stacji pomiarowych w Polsce – poinformował wiceminister i dodał, że według tych danych, w niektórych regionach straty w plonach mogą sięgać ponad 40%.

– Ta susza wymaga działań nadzwyczajnych, a do uruchomienia takiej pomocy niezbędne jest oszacowanie strat – podkreślił minister Ardanowski.

– W ciągu najbliższych kilkunastu dni przedstawię nowe, atrakcyjne i ważne propozycje dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich – zapewnił minister Ardanowski i dodał że zasoby obszarów wiejskich, rolnictwa mogą być wielką szansą dla rozwoju gospodarczego.

Zwracając uwagę na znaczenie, jakie do tego sektora gospodarki przywiązuje premier Mateusz Morawiecki minister Ardanowski podkreślił, że jest to bardzo dobry prognostyk, który świadczy o tym, że rolnictwo nie jest tylko problemem, ale ważną dziedziną, jednym z priorytetów, za który odpowiada cały rząd.

– Jako jeden ze współautorów programu rolnego PiS czuję się szczególnie odpowiedzialny za jego realizację, bo to Suweren go zaakceptował i dał nam możliwość jego realizacji – stwierdził minister Ardanowski.

Minister kilkakrotnie ponowił apel o powoływanie komisji szacujących straty powstałe w wyniku suszy podkreślając przy tym, że te straty nie wynikają z winy rolników, a pomoc dla nich jest w tej sytuacji niezbędna. Konieczność szybkiego szacowania strat jest również niezbędna ze względu na opracowanie zakresu pomocy, która udzielana jest ze środków publicznych.

– To są pieniądze podatników, nas wszystkich i dlatego wszystko musi być przejrzyste, jasne – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Materiał i foto: MRiRW