Racibórz, 20.07.2017

Praktyczne pokazy maszyn do prac polowych, prezentacje sprzętu i środków do upraw buraków cukrowych, wymiana doświadczeń a przy tym sporo atrakcji dla dzieci i dorosłych – tak podsumować można tegoroczne obchody Dnia Buraka.

ŚWIĘTO PLANTATORÓW BURAKÓW CUKROWYCH

Obchody Dnia Buraka to wyjątkowy dzień w kalendarzu plantatorów buraków cukrowych oraz wszystkich osób i firm, związanych uprawą tej rośliny. Co roku organizatorem wydarzenia jest firma Südzuker Polska S.A. Tym razem gospodarzami obchodów, które odbyły się 2 lipca w Janówce (gmina Ciepłowody, pow. ząbkowicki) były Gospodarstwo Rolne Skorszowice Zdzisław Posyniak s.c. oraz Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”. Uczestniczyli w nich plantatorzy z wielu różnych regionów Polski, m.in. z Podkarpacia, Lubelszczyzny, Dolnego Śląska, Śląska Opolskiego, czyli terenów, na których działa Südzuker Polska S.A. Byli też przedstawiciele firm oferujących maszyny, produkty i usługi do uprawy, zbioru, doczyszczania i transportu buraków cukrowych.

Zainteresowani mogli więc zapoznać się z propozycjami producentów i dystrybutorów nasion, nawozów, środków ochronnych oraz wszelkiego rodzaju maszyn, wykorzystywanych na różnym etapie produkcji – od uprawy gleby, siewu, zbioru, doczyszczania po transport do cukrowni. Co więcej, wiele aspektów plantatorzy mogli sprawdzić w praktyce, m.in. mieli okazję obejrzeć poletka demonstracyjne, przekonać się o wpływie terminu siewu na przebieg wegetacji, porównać aż 22 odmiany buraków cukrowych czy różne warianty ochrony herbicydowej. Odbywały się także praktyczne prezentacje maszyn i pokazy sprzętu. – Impreza bardzo udana, łącząca teorię z praktyką. Osoby zainteresowane mogły bezpośrednio u źródeł dopytać o szczegóły, czy to w kwestii parametrów pracy sprzętu, wydajności maszyn czy zastosowanych preparatów. Spotkanie było dobrą okazją do wzajemnego poznania i zacieśnienia współpracy między rolnikami, a firmami świadczącymi usługi w zakresie uprawy buraków cukrowych. Ponadto impreza stanowiła bardzo dobrą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń między plantatorami z różnych regionów Polski – powiedział Krzysztof Sadura, dyrektor ds. surowcowych Rejonu Cerekiew zwiedzający firmowe stoiska.

– Po raz kolejny bierzemy udział w Dniu Buraka i tak jak poprzednio, jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tej imprezy. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony indywidualnych plantatorów, jak i przedstawicieli firm. Odbyliśmy szereg ciekawych rozmów. Nasza firma świadczy usługi z zakresu doczyszczania i transportu buraków cukrowych. Używamy do tego specjalistycznego sprzętu. Podczas Dnia Buraka mamy więc bezpośredni kontakt zarówno z rolnikami, którym świadczymy usługi oraz przedstawicielami firm, dla których to my jesteśmy potencjalnym klientem. Również dla nas ważne jest, by mieć wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technologicznych i sprzętu, którego używamy. W Janówce mogliśmy obejrzeć maszyny dwóch różnych producentów, porównać ich parametry, a przede wszystkim porozmawiać z przedstawicielami tych firm, nawiązać lub podtrzymać kontakt. Ten ludzki czynnik jest również bardzo ważny – powiedziała Elżbieta Majer, prezes firmy ELDA z Raciborza, zajmującej się doczyszczaniem i transportem buraków cukrowych, a także skupem zbóż oraz oferującej usługi samojezdnej mieszalni pasz treściwych.

– Od lat współpracujemy z firmą Südzuker Polska S.A. przy kampaniach buraczanych. Jest to nasz najważniejszy klient. Udział w tej imprezie jest dla nas naturalną kontynuacją tej współpracy. Tym bardziej, że jest to moment, by odetchnąć od codziennych obowiązków, których latem w branży rolnej jest wyjątkowo dużo i porozmawiać na różne tematy, a przy okazji miło spędzić czas – dodał Dariusz Płachta, wiceprezes firmy ELDA.

Oprócz szeroko rozumianego aspektu merytorycznego organizatorzy zadbali też o dobrą zabawę. W programie imprezy znalazły się występy znanego z serialu „Ranczo” aktora Piotra Pręgowskiego z Trio Spoko oraz koncert zespołu Bayer Full. Publiczność zabawiał też folklorystyczny zespół Jedliniok. Szereg atrakcji przygotowano też dla najmłodszych, m.in. dmuchane place zabaw. Nie zabrakło sportowej rywalizacji między cukrowniami. Impreza zakończyła się zabawą taneczną do dźwięków muzyki serwowanej przez DJ-a.

Autor tekstu i zdjęć: Aleksandra Dik, Adventure Media

