Targi żywnościowe w Warszawie dnia 24.05.2018 roku

− W ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami, z organizacjami i izbami rolniczymi szukamy rozwiązań, które będą służyły polskiej gospodarce rolno-żywnościowej – mówił dzisiaj minister Krzysztof Jurgiel podczas otwarcia targów Warsaw Food Expo, w Nadarzynie pod Warszawą.

Minister podkreślił ogromny skok rozwojowy polskiego przemysłu rolno-spożywczego. Przypomniał, że od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych wzrosła z 4,5 mld euro do blisko 28 mld euro. Nieustannie rośnie także saldo w wymianie handlowej, w ubiegłym roku osiągnęło wartość ponad 8 mld euro.

Szef resortu zapewnił, że polski rząd podejmuje działania i wprowadza nowe rozwiązania, które będą wspierały dalszy rozwój branży.

W odpowiedzi na wyzwania współczesności resort skupia się także na rolnictwie ekologicznym.

– Konsumenci są coraz bardziej świadomi i poszukują żywności ekologicznej. Jest nowe rozporządzenie unijne, które będzie obowiązywało od 2021 roku. Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego. Realizujemy też krajowy plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Chcemy promować dobre praktyki, tak aby rolnictwo ekologiczne w Polsce stawało się coraz bardziej powszechne, a temu służą również targi – mówił Krzysztof Jurgiel.

Aby zaprezentować bogatą ofertę polskich produktów ekologicznych. Stowarzyszenie Polska Ekologia zorganizowało Ekologiczny Sklep Przyszłości. Zwiedzający targi znajdą w nim najlepsze produkty z certyfikatem ekologicznym firm należących do Polskiej Ekologii.

W kontekście promocji polskich produktów rolno-spożywczych minister podkreślił także rolę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którego głównym zadaniem jest wspieranie producentów i promocja polskiej żywności w kraju i na świecie.

Druga edycja Targów Żywności WARSAW FOOD EXPO 2018 to prezentacja oferty producentów i dystrybutorów żywności, przetwórstwa i produkcji spożywczej, a także dań kulinarnych. Podczas targów odbędą się również warsztaty i szkolenia branżowe oraz prezentacja ofert produktowych przedsiębiorców z zagranicy. Dodatkowo podczas trzech dni wystawy odbywają się liczne pokazy kulinarne i cukiernicze, przeprowadzane przez znanych szefów kuchni i cukierników. Warsaw Food Expo, to także debaty z udziałem ekspertów na temat najnowszych trendów w branży. Targi potrwają do 26 maja br.

Materiały i foto: MRiRW