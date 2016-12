Technologia NFC w służbie bożonarodzeniowej tradycji we Wrocławiu…

bo piękna choinka to świeża choinka

Okres świąteczny stawia szczególnie wiele wyzwań służących zaspokojeniu rosnących potrzeb konsumentów. Handlowcy i usługodawcy prześcigają się w pomysłach, jak uczynić ten czas szczęśliwym niezapomnianym. Wszystko, co oferują musi być oryginalne, piękne, smaczne, wysokiej jakości i świeże.

Karolina i Filip to już trzecie pokolenie w rodzinie Gierczaków zajmujące się uprawą świerka kłującego w odmianie srebrzystej, popularnie nazywanego świerkiem srebrzystym. Swoją działalność prowadzą na uroczej plantacji w okolicach Trzebnickich Wzgórz, gdzie zajmują się pielęgnacją kilkudziesięciu tysięcy choinek. Zwieńczeniem ich pracy i indywidualnej uwagi poświęconej każdemu drzewku jest grudniowa, świąteczna akcja sprzedażowa prowadzona w kilku punktach we Wrocławiu.

W odpowiedzi na powtarzające się podczas zakupu pytania klientów, firma postanowiła wdrożyć w swoją działalność innowacyjną technologię, która nie tylko wpływa na jakość sprzedawanych produktów i satysfakcję klientów, ale i chroni przed ewentualnymi stratami, spowodowanymi przez uszkodzenia choinek.

– Kiedy ścinaliśmy drzewka? Skąd pochodzą? Ile wytrzymają bez tracenia igieł? Czy pachną świątecznie i czy ten zapach się utrzyma? Takie pytania słyszeliśmy najczęściej – mówi Karolina Gierczak właścicielka plantacji. Postanowiliśmy więc wdrożyć rozwiązanie monitorujące świeżość choinek, aby każdy sam mógł zweryfikować jakość choinki, którą chce kupić i zabrać do swojego domu na ten wyjątkowy, świąteczny czas. Chcielibyśmy uchronić naszych klientów od rozczarowania i sytuacji, kiedy teoretycznie piękne drzewko ma ukrytą wadę i np. nadmiernie gubi igły. W takim przypadku pierwszym sygnałem ostrzegawczym powinien być fakt, że choinka nie „pije wody” np. ze zbiornika stojaka w naszym domu. Może się to zdarzyć jeśli drzewo po ścięciu przemarzło i w dużym stopniu straciło zdolność przewodzenia wody. Właśnie dlatego tak ważna jest kontrola warunków, w jakich jest ono transportowane – uzupełnia plantatorka.

Na czym polega działanie wspomnianej technologii? System kontroli oparty na rejestratorach firmy Blulog, aplikacji z GooglePlay i na standardowych smartphonach z NFC, umożliwia śledzenie parametru czasu, lokalizacji i temperatury od momentu ścięcia choinki do jej sprzedaży. Monitoring tych czynników pozwala zabezpieczyć się przed zepsuciem świątecznej atmosfery, które może spowodować usychające i gubiące igły drzewko.

– To wyjątkowe, innowacyjne, a przez to bardzo perspektywiczne rozwiązanie. Gwarantuje wysoką i trwałą jakość wizualną produktu przekazanego do obrotu handlowego oraz użytku domowego dla odbiorcy – mówi Prof. dr hab. inż. Karol Wolski kierownik Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Rejestratory marki Blulog przyczepione do oznaczonych choinek z danej partii produkcyjnej, umożliwiają identyfikację procesu dystrybucji. Po zbliżeniu smartphona do urządzenia na zaplombowanej zawieszce, można w prosty sposób odczytać interesujące parametry. Uzyskuje się wówczas informacje o temperaturze, w jakiej ścięto drzewo oraz o czasie jego ścięcia, natomiast miejsce, w którym rosło drzewko na polu, zobaczyć można na mapie Google z dokładnością do kilku metrów. Każdy z tych parametrów ma istotny wpływ na własności użytkowe danego drzewka, więc tym samym pozwala zweryfikować, skąd dokładnie pochodzi choinka i czy po ścięciu nie przemarzła.

– Zdecydowaliśmy się na wdrożenie tego rozwiązania, ponieważ podstawową implementację w proces można na plantacji przeprowadzić w ciągu jednego dnia, natomiast rejestratory będą działać bez zmian baterii przez wiele sezonów. Zależało nam również na wdrożeniu „Gwarancji Świeżo Ściętej Choinki” w sprzedaży poprzez internet – mówi Filip Gierczak właściciel plantacji i strony www.twoja-choinka.pl. Ciężko, ale z satysfakcją pracujemy po to, aby świąteczna atmosfera gościła domach jak najdłużej – dodaje.

Autorzy: Leszek Żukrowski, Jeremy Laurens, Blulog