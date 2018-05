Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. – Teldor 500 SC firmy Bayer, przeznaczony do ochrony roślin jagodowych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi, uzyskał rozszerzenie stosowania. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydaną w kwietniu, Teldor 500 SC może być stosowany do ochrony przed szarą pleśnią dodatkowych gatunków roślin jagodowych. Są to: jeżyna, malinojeżyna, porzeczka: czarna, biała i czerwona, borówka wysoka (amerykańska), agrest, żurawina.

Szara pleśń to bardzo powszechna choroba roślin, która szybko się rozprzestrzenia, a jej rozwojowi sprzyja wysoka wilgotność powietrza. Szczególnie narażone na porażenia szarą pleśnią są właśnie uprawy jagodowe. Do charakterystycznych objawów należy szary nalot na kwiatach i owocach (które następnie zamierają i gniją) oraz plamy na łodygach. Straty plonu na plantacjach niechronionych mogą sięgać do 80%.

– Stosowanie fungicydu Teldor 500 SC w ochronie kolejnych gatunków wpłynie z pewnością na poprawę skuteczności w zwalczaniu tak groźnej choroby, jaką jest szara pleśń – mówi Radosław Suchorzewski, Grower Manager uprawy ogrodnicze, Bayer – Substancja aktywna Teldoru, fanheksamid, jest akceptowana przez odbiorców na wielu europejskich rynkach. Spodziewamy się zatem, że rozszerzenie rejestracji poprawi konkurencyjność i możliwość sprzedaży polskich owoców jagodowych na tych rynkach – dodaje.

Dotychczas Teldor 500 SC rekomendowany był do ochrony przed szarą pleśnią truskawki i roślin ozdobnych, a także maliny (tu również do ochrony przed zamieraniem pędów).

Preparat ma postać płynną (koncentrat do rozcieńczania wodą). Trwała, niewidoczna powłoka, pokrywająca po oprysku powierzchnię rośliny, zapobiega porażeniu przez grzyba, powodującego szarą pleśń. Środek najlepiej stosować od momentu kwitnienia oraz przed i pomiędzy zbiorami. Odstępy między zabiegami powinny wynosić 7 – 10 dni. Środek nie pozostawia plam na liściach i owocach.

Teldor 500 SC dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,5 l w sieci dystrybucji w całym kraju.