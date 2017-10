Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody sprawdzają się w rolnictwie

Nacisk na optymalizację kosztów oraz zachowanie najwyższych standardów BHP w rolnictwie i to zarówno w hodowli zwierząt jak i uprawie roślin sprawia, że technologia czyszczenia pod wysokim ciśnieniem jest najbardziej pożądana do utrzymania czystości w gospodarstwie rolnym. Specyfika branży i duża ilość trudnych do usunięcia zabrudzeń powoduje, że najlepiej sprawdzą się urządzenia z podgrzewaniem wody. Dlaczego? Powodów jest kilka. W trwającej od października do grudnia 2017 promocji „Czysty profesjonalizm” firma Kärcher przygotowała nie lada gratkę, na którą każdy rolnik powinien zwrócić uwagę.

Wszechstronność czyszczenia pod wysokim ciśnieniem.

Utrzymanie czystości w gospodarstwie rolnym możemy podzielić na dwa podstawowe zagadnienia:

zachowanie czystości i konserwacja maszyn rolniczych oraz sprzętu do produkcji rolnej,

dbałość o czystość i higienę bezpośrednio w zagrodzie i przy produkcji przetworów rolnych (mleko, mięso, zboża itd.).

Podstawową zaletą stosowania urządzeń firmy Kärcher dla utrzymania czystości w gospodarstwach rolnych, jest maksymalne skracanie czasu potrzebnego do wykonania prac czyszczących, nawet o 70% w porównaniu do tradycyjnych metod (szczotka, wąż ogrodowy itp.). Należy pamiętać, iż utrzymujące się zabrudzenia urządzeń, maszyn, pojazdów czy całych zagród mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Wyjaśniają to następujące przykłady:

zabrudzone lemiesze i brony utrudniają i pogarszają jakość prac polowych,

agresywny nawóz powoduje korozję rozrzutników obornika,

ziemia zakleja siatki transportowe i sortujące maszyn do zbierania ziemniaków i buraków,

resztki owoców, warzyw zaklejają noże kosiarek wirnikowych i zbieraczy pokosów,

zaczopowane chłodnice oraz elementy napędowe ciągników prowadzą do przegrzania i uszkodzeń silników,

zanieczyszczenia kojców, kurników i zagród powodują rozwój bakterii i drobnoustrojów,

pyły zalegające przy silosach, mechanizmach transmisyjnych i suszarniach powodują uszkodzenia utrudniające pracę: przegrzewanie się mechanizmów, a nawet pożary.

Mycie ciśnieniowe. Dlaczego warto?

– Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, jest skuteczne i dokładne ponieważ połączona siła kilku czynników działa na zabrudzenia nie dając im szans. Mamy tu zarówno wysokie ciśnienie, temperaturę oraz środek czyszczący. Ta kombinacja sprawia, że doczyszczone są nawet najgłębsze zakamarki, co ma znaczenie jeśli chodzi o usunięcie drobnoustrojów.

– Metoda ta jest opłacalna, gdyż w krótkim czasie pozwala wyczyścić duży obszar i to bardzo skutecznie.

– Czyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem oszczędza wodę i detergent. Zużycie wody w przypadku takich urządzeń jest o 85% mniejsze niż w przypadku czyszczenia zwykłym wężem ogrodowym. Dzieje się tak ze względu na mniejszy przekrój poprzeczny. To sprawia, że metoda jest przyjazna środowisku jak i portfelowi.

– Zaletą stosowania urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher jest maksymalne skracanie czasu potrzebnego do wykonania prac czyszczących, nawet o 70% w porównaniu do tradycyjnych metod.

Zalety wysokiej temperatury

Mycie wysokociśnieniowe przy użyciu z kolei gorącej wody sprawia, że brud i smary (oleje, tłuszcze) są szybciej odspajane od powierzchni i usuwane. Każdy wzrost o 10°C temperatury przyspiesza procesy chemiczne oraz zmniejsza o połowę czas reakcji. Praktyczne przykłady zastosowania w rolnictwie, pokazują, że używanie ciepłej wody może zmniejszyć całkowity czas czyszczenia nawet o 40%. Prowadzi to do obniżenia kosztów pracy. Innym kluczowym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem urządzeń z podgrzewaniem wody jest skrócony czas suszenia. Powierzchnie, które są czyszczone gorącą wodą pozostają w stanie lekkiego podgrzania i dlatego wysychają szybciej.

Skuteczność gorącej wody w walce z drobnoustrojami

O Ile urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody uzyskują bardzo dobre efekty czyszczenia dzięki m.in. zastosowaniu środków czyszczących, o tyle urządzanie z podgrzewaniem wody mogą osiągnąć podobne rezultaty przy pomocy gorącej wody i mniejszej ilości chemii. Urządzenia wysokociśnieniowe są szczególnie popularne w branżach, w których wymagane jest utrzymanie wysokich standardów higieny i potrzeba skutecznego niszczenia bakterii i innych chorobotwórczych drobnoustrojów. Naukowe badania wykazują, że urządzenia z podgrzewaniem wody pracują efektywniej niż urządzenia na wodę zimną powodując, że 70-80% wszystkich drobnoustrojów i patogenów można skutecznie usunąć. Przeprowadzona zaraz po myciu dezynfekcja (idealna temperatura 40°C) daje wspaniałe wyniki i gwarantuje bezpieczeństwo np. w produkcji rolnej czy w hodowli zwierząt np. dojarni. Innym powodem, dla którego rolnicy używają urządzeń z podgrzewaniem wody jest utrzymanie dzięki ich zastosowaniu temperatury pokojowej, istotnej dla trzymanych zwierząt np. młodego bydła czy piskląt, które są szczególnie wrażliwe na działanie niskich temperatur.

„Czysty profesjonalizm” – oferta dla wymagających

W ofercie „Czysty profesjonalizm” znajdują się dwa modele urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody, które można nabyć w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. HDS 10/20 – 4M oraz HDS 5/15 U to wyjątkowe urządzenia, na których można polegać. Pierwsze to jest przeznaczone do usuwania uporczywych zabrudzeń i pracy w najtrudniejszych warunkach – czyli spełnia wszelkie wymogi by skutecznie działać w branży rolniczej. Urządzenie posiada tryb eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Pozwala to nie tylko na skuteczne usuwanie silnych zabrudzeń, ale i na oszczędność paliwa, zużycie którego spada wówczas o około 20%. Drugie to model o zwartej, pionowej konstrukcji, dzięki czemu charakteryzuje się ono dużą mobilnością… W zestawie promocyjnym model HDS 5/15 U dostępne jest wraz z: środkiem chemicznym RM 31 eco!efficiency 10l, środkiem chemicznym RM 81 eco!efficiency 10l oraz lancą do piany. Oba urządzenia dostępne z innowacyjnym pistoletem Easy!Force Advanced, który dzięki swej ergonomii wykorzystuje siłę odrzutu wody i redukuje siłę potrzebną do przytrzymania spustu, który wciska się nie palcami, a spodem dłoni. W urządzeniach zastosowano także system złączy Easy!Lock, dzięki któremu, aby połączyć ze sobą trwale i pewnie elementy, wystarczy jeden obrót 360 stopni.

Podsumowując, czyszczenie wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą nie ma sobie równych i jest godne polecenia rolnikom.