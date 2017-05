UWAGA!!! ZIELONE AGRO SHOW W NOWEJ LOKALIZACJI!!!

Po raz pierwszy wystawa przenosi się w nowe miejsce. Po dwóch latach pobytu w Sielinku, tegoroczna impreza odbędzie się na terenie Moto Parku w Ułężu (powiat Ryki, województwo lubelskie) w dniach 4 i 5 czerwca 2016 roku. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

ZIELONE AGRO SHOW, które do 2015 roku odbywało się pod nazwą Zielone Agro Show – Polskie Zboża, to pierwsza w Polsce Południowo-Wschodniej tak kompleksowa wystawa plenerowa poświęcona nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Stałym i najbardziej widowiskowym punktem imprezy nadal będą pokazy maszyn zielonkowych.

ZIELONE AGRO SHOW to wystawa, która na stałe wpisała się do kalendarza odbywających się na świeżym powietrzu imprez wystawienniczych o tematyce rolniczej. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do rolników uprawiających rośliny zielonkowe oraz hodowców bydła. Wśród tegorocznych wystawców zobaczymy nie tylko firmy oferujące nowoczesne maszyny rolnicze, ale także przedsiębiorstwa produkujące nasiona, nawozy, pasze, dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich i wiele innych. ZIELONE AGRO SHOW to niepowtarzalna okazja dla rolników, aby poznać nowości rynkowe. W jednym miejscu będzie można obejrzeć, porównać i wybrać najlepsze maszyny zielonkowe dostępne na światowych rynkach. Korzystając z wiedzy i pomocy wystawców każdy będzie mógł zapoznać się z technologią zbioru, kosztem eksploatacji oraz wydajnością maszyn. Impreza będzie doskonałą okazją do bezpośredniego spotkania rolników z producentami i dealerami maszyn, wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy.

Ważnym elementem wystawy jak co roku będą pokazy maszyn zielonkowych podczas pracy. Na polu będzie można zobaczyć: kosiarki, prasy zwijające, prasy do prostopadłościennych bel wielkogabarytowych, praso-owijarki, owijarki do bel, przyczepy zbierające oraz sieczkarnie polowe. Pokazy maszyn zawsze mają formę dynamicznego i efektownego show, w związku z tym cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony rolników.

Patronat honorowy nad tegoroczną wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. Natomiast patronem medialnym wydarzenia, wspierającym jego promocję w nowym miejscu, będzie TVP.

W pierwszy czerwcowy weekend zapraszamy na teren Moto Parku w Ułężu! 4 i 5 czerwca ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających w godzinach od 9:00 do 17:00. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych tradycyjnie zapewnia bezpłatny wstęp, parking i katalog wystawy, a także dofinansowanie przyjazdów grupowych organizowanych przez mleczarnie, ośrodki doradztwa rolniczego, urzędy gmin, izby rolnicze oraz szkoły.

ZIELONE AGRO SHOW to:

– pierwsza w Polsce polowa wystawa dedykowana hodowcom bydła

– atrakcyjne pokazy maszyn zielonkowych podczas prac polowych

– kilka tysięcy rolników obserwujących pokazy

– prezentacje najnowszego sprzętu – szerokiej oferty maszyn zielonkowych

– ponad 100 wystawców

– media branżowe

Aktualne informacje dotyczące wystawy można śledzić w internecie na naszej stronie: www.agroshow.pl, na Facebooku i na Youtube.

Wydarzenie: ZIELONE AGRO SHOW 2016

Termin: 4-5 czerwca 2016 roku (wystawa będzie czynna w godz. 9:00-17:00)

Miejsce: teren Moto Parku w Ułężu, powiat Ryki, woj. lubelskie

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Patronat Honorowy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat medialny: TVP