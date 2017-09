Dzień Ziemniaka PROCAM już za nami.

W niedziele 3 września w Popowie k. Serocka odbyły się Dni Ziemniaka PROCAM 2017.

Mimo deszczowej pogody na wydarzenie przyjechało wielu plantatorów ziemniaka z całego kraju.

Dni Ziemniaka rozpoczęły się od przywitania gości przez Prezesa firmy PROCAM Michała Ciszaka.

Na wstępie omówiono ofertę nasion zbóż ozimych nadających się do uprawy po ziemniakach, Michał Grześkowiak Dyrektor Marketingu Nasion przedstawił korzyści z siewu nasion w technologii POWERSEEDS z zaprawą SUPERPOWER.

Głównym prelegentem całego wydarzenia był Michał Dąbrowski Specjalista ds. Upraw Specjalnych PROCAM, który zaprezentował technologię uprawy ziemniaka wg. PROCAM z uwzględnieniem warunków glebowych i klimatycznych. Z szczególnym naciskiem na prawidłową ochronę chemiczną i nawożenie. Przypominając o właściwym sadzeniu i doborze odmian sadzeniaka.

Świeżo wykopane ziemniaka zostały zważone oraz zapakowane w worki, gdzie każdy ze zwiedzających mógł porównać i dobrać odmianę na swoje pole. Bogatą ofertę ziemniaków przedstawiły firmy Agrico, Norika, Europlant oraz PMHZ. Odnośnie sadzeniaka w wydarzeniu uczestniczyły firmy hodowlane, które przestawiły bardzo ciekawą ofertę.

Nie zabrakło również firm chemicznych: Belchim, DuPont, Syngenta oraz firmy BIO-GEN dobrze znanej z preparatu Rewital Pro + do stosowania na resztki pożniwne w celu mineralizacji słomy i tworzenia próchnicy.

Odwiedzający nas goście mieli możliwość zobaczenia na żywo w pracy nowoczesnych maszyn firmy GRIMME do uprawy ziemniaka. Zaprezentowano pokaz sadzenia oraz zbioru ziemniaka kombajnem jednorzędowym