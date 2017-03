Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie”

Chrzan jest symbolem siły fizycznej i witalności. Nie może zabraknąć go w święconce, jest także nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu. Prezentujemy trzy przepisy na dania z chrzanem, sposób przygotowania wielkanocnego pasztetu wegetariańskiego oraz recepturę na mazurek, do upieczenia którego nie potrzeba mąki pszennej.

Wariacje na temat klasyków kuchni wielkanocnej

Ziemniaki z kabanosami i kremem chrzanowym; śledź z sosem chrzanowym, mięsne muffinki z ziemniaczano-chrzanowym kremem – to propozycje zwłaszcza dla miłośników charakterystycznego, ostrego smaku chrzanu. Pasztet słonecznikowy to z kolei alternatywa dla jego mięsnego „brata”. Natomiast przepis na mazurka wielkanocnego w wersji „fit” udowadnia, że nawet bez mąki pszennej można przygotować wypieki nawiązujące do tradycji

Do przygotowania wariacji na temat wielkanocnych potraw z chrzanem, świątecznego pasztetu i mazurka zapraszają laureaci Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”.

Celem realizowanego od 2011 roku jest propagowanie wysokiej jakości artykułów spożywczych dostępnych na polskim rynku. Certyfikat „Doceń polskie” nie jest nadawany automatycznie: zdobywają je wyłącznie produkty posiadające polski akcent, którym specjaliści z branży spożywczej przyznają wysokie noty za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. Produkty polskich firm są oceniane podczas atestacji żywności, najbliższa z nich odbędzie się 26 kwietnia br. w Sosnowcu.

I. Śledź z rzodkiewką i porem

Przepisem dzieli się Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” Sp. z o.o. z Kielc, która oferuje konsumentom 4 produkty z godłem „Doceń polskie” i tytułami TOP PRODUKT. Laury programu promocyjnego zdobył m.in. Chrzan Luksusowy.

Składniki:– 4 płaty śledzia solonego– sok z 1/2 cytryny– 1 łyżeczka cukru trzcinowego– 1 łyżka Majonezu Kieleckiego– 5 łyżek jogurtu naturalnego– sól– 1/2 łyżeczki Chrzanu Luksusowego (nagrodzonego znakiem jakości „Doceń polskie” i tytułem TOP PRODUKT)– por (biała część)– 1 jabłko– pęczek rzodkiewki– szczypiorek (do dekoracji)

Sposób przygotowania:

Śledzie moczymy w wodzie, a następnie kroimy i skrapiamy sokiem z cytryny, po czym odstawiamy na godzinę. Jogurt naturalny, Majonez Kielecki i Chrzan Luksusowy mieszamy z cukrem i szczyptą soli, dodajemy kilka kropel soku z cytryny. Jabłko obieramy, ścieramy na tarce o dużych oczkach. Rzodkiewkę także ścieramy na tarce, pora drobno kroimy (1/3 rzodkiewki i pora odkładamy do dekoracji), dodajemy kilka kropel soku z cytryny. Tak przygotowane składniki łączymy z sosem i dodajemy śledzie. Przekładamy wszystko do naczynia, wierzch ozdabiamy rzodkiewką, porem i ewentualnie szczypiorkiem.

II. Mięsne muffiny z kremem chrzanowym

Receptura zaczerpnięta ze zbiorów Ogródka Dziadunia. Firma z Wąsosza Dolnego regularnie bierze udział w atestacjach żywności organizowanych w ramach programu „Doceń polskie”. Certyfikaty jakości programu „Doceń polskie” i tytuły TOP PRODUKT zdobyło 7 propozycji tej firmy. Jedną z nich jest Papryka konserwowa.

Składniki (na 12 mięsnych muffin):

– 0,5 kg mięsa wieprzowego (łopatki, szynki) lub gotowego mięsa mielonego

– 1 średnia cebula

– 1 jajko

– majeranek

– szczypta ziół prowansalskich

– czosnek granulowany

– bułka tarta

– sól, pieprz do smaku

– Papryka konserwowa Ogródek Dziadunia, TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”, nagrodzona dwukrotnie

– olej i bułka tarta do wysmarowania foremki

Ziemniaczany krem:

– 6 średnich ziemniaków

– masło 82% (kawałek)

– słodka śmietana

– 2 łyżeczki chrzanu tartego (może być więcej) Ogródek Dziadunia

– kolorowy pieprz, sól

– drobny szczypiorek

Sposób przygotowania:

Mięso (jeśli nie używamy gotowego) mielimy, a cebulę i paprykę kroimy w drobną kostkę. W misce umieszczamy mięso, jajko, paprykę, cebulę, a także przyprawy i bułkę tartą. Mieszamy dokładnie całość i formujemy 12 kul. Formę do muffinek smarujemy lekko olejem, następnie obsypujemy ją bułką tartą. Wkładamy kule do formy, ugniatamy i wyrównujemy.

Wstawiamy je do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza (program góra/dół) na 30-40 minut.

Gdy muffiny się pieką obieramy ziemniaki i gotujemy je w osolonej wodzie. Gdy lekko przestygną dodajemy do nich masło, śmietanę i chrzan, następnie mieszamy składniki i robimy z nich gładkie puree. Gotowy krem wykładamy na upieczone muffiny. Całość dekorujemy świeżym pieprzem oraz drobno posiekanym koperkiem.

III. Zapiekane ziemniaki z kabanosami i kremem chrzanowym

Propozycja firmy Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. Asortyment producenta obejmuje 10 specjałów marki Maestro nagrodzonych znakiem „Doceń polskie” i tytułami TOP PRODUKT. Składnikiem zapiekanych ziemniaków są Kabanosy Pieczone Maestro Pepperoni tego producenta.

Składniki:

– 16 sztuk ziemniaków

– 175 g (1 paczka) Kabanosów Pieczonych Maestro Pepperoni – TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”

– 200 g sera żółtego

– 1 cebula

– 1 łyżka majonezu

– 1 pęczek natki pietruszki

– olej rzepakowy – do smaku

– przyprawa do ziemniaków

– gałka muszkatołowa

Krem chrzanowy:

– 400 g korzenia chrzanu

– 400 g gęstej, kwaśnej śmietany

– 6 jajek ugotowanych na twardo

– 4 łyżki majonezu

– sok z 1 cytryny

– sól, biały pieprz

Sposób przygotowania:

Krem Chrzanowy:

Chrzan obieramy, kroimy na kawałki i miksujemy w blenderze lub robocie kuchennym (ewentualnie ścieramy na tarce o drobnych oczkach). Następnie przekładamy 2/3 chrzanu na sitko wyłożone gazą i przelewamy 1 szklanką wrzątku, dobrze odsączamy. Mieszamy z resztą chrzanu i skrapiamy sokiem z cytryny. Dodajemy pokrojone w drobną kostkę jajka, śmietanę i majonez. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Mieszamy wszystkie składniki.

Zapiekane ziemniaki:

Ziemniaki dokładnie myjemy, gotujemy w mundurkach i studzimy. Z górnej części ścinamy skórę i wydrążamy miąższ. Do środka każdego wydrążonego ziemniaka dodajemy łyżeczkę kremu chrzanowego, po czym układamy ziemniaki w naczyniu żaroodpornym.

Wydrążony wcześniej z ziemniaków miąższ drobno siekamy i przekładamy do miski. Cebulę siekamy w drobną kostkę i podsmażamy na patelni w niewielkiej ilości rozgrzanego oleju. Zarumienioną cebulę przekładamy do posiekanego miąższu z ziemniaków. Do miski dodajemy pokrojone drobno kabanosy, 3/4 startego sera oraz 1 łyżeczkę majonezu. Doprawiamy przyprawą do ziemniaków oraz gałką muszkatołową. Dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Tak przygotowanym farszem wypełniamy ziemniaki, wierzch posypujemy resztą startego sera.

Całość wkładamy do rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza piekarnika na 5-10 min (termoobieg + górna funkcja opiekania) aż ser się przyrumieni.

IV. „Zdrowy pasztet słonecznikowy z żurawiną”

Autorką przepisu jest Anna Archacka-Siermińska, szef kuchni specjalizująca się w dietetycznej kuchni wegetariańskiej, sushi master wyróżniona wieloma międzynarodowymi nagrodami

Pasztet – pieczony, pięknie pachnący, swojski – jednoznacznie kojarzy nam się z wyrobem mięsnym. Propozycja Anny Archackiej-Siermińskiej to jednak pasztet wegetariański, który w niczym nie ustępuje swojemu mięsnemu bratu. Jest wręcz zdrowszy od niego, bo mimo swojej sporej kaloryczności, ziarna słonecznika bogate są w witaminy i minerały.

W połączeniu ze Zdrowym Olejem Rzepakowym Tłoczonym Tradycyjnie Na Zimno Green Spoon (TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”, propozycja firmyGreen Spoon Sp. z o.o.) z pewnością będzie wyróżniał się na świątecznym stole, a goście będą zachwyceni naturalnym smakiem i aromatem takiej kompozycji.

Składniki:

– 3 szklanki słonecznika łuskanego

– 1 szklanka kaszki kukurydzianej

– 5 średniej wielkości cebul

– litr bulionu warzywnego

– 0,5 szklanki skrobi ziemniaczanej

– 1 szklanka żurawiny

– sól, pieprz

– Zdrowy Olej Rzepakowy Green Spoon Tłoczony Tradycyjnie Na Zimno, TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”

Sposób przygotowania:

Cebule kroimy w drobną kostkę i smażymy na oleju na złoty kolor. Do pojemnika blendera (lub garnka) wlewamy bulion, dodajemy słonecznik i przysmażoną cebulę. Całość miksujemy na gładko (im gładsza będzie masa, tym lepiej – pasztet będzie miał aksamitną, delikatną strukturę).

Następnie do masy słonecznikowej dodajemy kaszkę kukurydzianą i skrobię. Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku, całość dokładnie miksujemy i odstawiamy na 20 minut.

Blaszaną foremkę (najlepsza jest taka o wymiarach 31x13x8cm) smarujemy olejem i obsypujemy kaszką. Do odstanej masy wsypujemy żurawinę, dokładnie mieszamy i przekładamy do foremki. Pieczemy w piekarniku przez 90 minut, w temperaturze 150 stopni Celsjusza, bez termoobiegu. Gotowy pasztet studzimy, tniemy na plastry o grubości ok. 1 cm.

Pasztet podajemy oprószony świeżo zmielonym pieprzem i skropiony Zdrowym Olejem Rzepakowym Green Spoon Tłoczonym Tradycyjnie Na Zimno. Ciekawym dodatkiem będzie też konfitura żurawinowa.

V. Wielkanocny mazurek bez mąki pszennej

Przedstawiciele firmyLook Food Sp. z o.o. zachęcają do przygotowania świątecznego wypieku. Jednym z jego składników jest Ekologiczny błonnik gryczany nagrodzony przez Lożę Ekspertów programu „Doceń polskie” certyfikatem jakości i tytułem TOP PRODUKT. Poza nim, uznanie jury z branży spożywczej zdobyły jeszcze 2 inne propozycje tego producenta.

Składniki:

– 0,5 szklanki zmiksowanych płatków owsianych

– 0,5 szklanki mąki ryżowej Look Food

– 0,25 szklanki ksylitolu Look Food

– 150 g oleju kokosowego Look Food

– 2 łyżki Ekologicznego błonnika gryczanego Look Food, uhonorowanego godłem „Doceń polskie” i tytułem TOP PRODUKT

– jajko

Masa orzechowa:

– 250 mleka kokosowego

– 0,5 szklanki ksylitolu Look Food

– 1 szklanka masła orzechowego

– szczypta soli himalajskiej Look Food

Sposób przygotowania:

Składniki ciasta mieszamy i zagniatamy. Gotową masę wykładamy na formę pokrytą papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 10 minut.

Do zagotowanego mleka kokosowego dodajemy masło orzechowe, ksylitol i sól, całość gotujemy na wolnym ogniu, aż masa zgęstnieje.

Wystudzoną masę przekładamy na upieczone ciasto, mazurka dekorujemy ulubionymi dodatkami.

Twórca programu „Doceń polskie" jest także organizatorem projektu BlogerChef (blogerchef.pl) – innowacyjnego przedsięwzięcia skierowanego do blogerów kulinarnych.

Twórca programu „Doceń polskie” jest także organizatorem projektu BlogerChef (blogerchef.pl) – innowacyjnego przedsięwzięcia skierowanego do blogerów kulinarnych.

