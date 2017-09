Wiedeń nie marnuje jedzenia

Miasto Wiedeń przy współpracy z bankiem żywności – Wiener Tafel – znalazło sposób na to, jak nie marnować jedzenia, a przy tym pomóc potrzebującym.

Według raportu ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO (2013) całkowita strata części jadalnych produktów na świecie wynosi 1,3 mld ton rocznie. W Unii Europejskiej marnuje się rocznie 88 mln ton żywności, w Polsce ok. 9 mln ton.

W duchu świadomej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a przy tym ograniczając marnotrawienie jedzenia i nadzorując, aby tylko pewne artykuły spożywcze trafiały na stół biednych i potrzebujących miasto Wiedeń działa we współpracy z Wiener Tafel. Na miejskich targach zawsze pozostają niesprzedane środki spożywcze, warzywa, owoce, a czasem produkty mleczne, które nie nadają się już do dalszej sprzedaży, mimo że termin przydatności do spożycia jeszcze nie minął.

59. Wydział Wiedeńskiego Magistratu nadzorujący miejskie targowiska współpracuje od 2011 r. z Wiener Tafel i prowadzi zbiórkę artykułów spożywczych na trzech placach targowych w austriackiej stolicy: Naschmarkt, Brunnenmarkt i okazjonalnie Großmarkt Wien. Wolontariusze codziennie odwiedzają targi i zbierają tam artykuły spożywcze, które pomimo że nadają się do spożycia, nie zostały sprzedane.

Ze względu na sezonowość trudno określić, ile kilogramów dziennie zostaje pozyskane w ten sposób. W 2016 r. na ww. targach zebrano łącznie 41 ton jedzenia. Artykuły są następnie dostarczane do centralnego magazynu, a stąd rozdzielane do 117 różnych instytucji socjalnych jak np. schronisk dla bezdomnych, domów samotnej matki, organizacji pomagających osobom z uzależnieniami, ośrodków dla uchodźców itp. W Wiedniu z tej formy pomocy korzysta 19 000 osób.

W połowie czerwca br. otwarto w Wiedniu tzw. Tafel Haus, centralny magazyn o powierzchni 200 m2, wyposażony m.in. w chłodnie i kuchnię. Przy jego wykorzystaniu można w kolejnych trzech latach podwoić ilość codzienne ratowanych przed zmarnowaniem środków spożywczych, a przy tym pomóc nawet 24 000 osobom potrzebującym.

Źródło:PAP