Wiele nowości na stoisku Metal-Fach podczas Agrotech w Kielcach

Sokólskie przedsiębiorstwo po raz kolejny pochwali się swoją ofertą na 23. edycji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, które odbędą się w dniach 17 – 19 marca.

To czołowe wydarzenie rolnicze każdej wiosny z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Ubiegłoroczne targi odwiedziło ponad 64 tysiące osób. Wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentują nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie.

Targi w Kielcach są dla sokólskiej firmy Metal – Fach od kilku sezonów punktem obowiązkowym. Również w tym roku przedstawiciele firmy wybierają się do stolicy województwa świętokrzyskiego, aby przedstawić bogatą ofertę swoich produktów. Podobnie jak w latach ubiegłych na jego stoisku nie zabraknie best selerów, wyrobów dobrze znanych klientom firmy, jak również nowości.

– W trakcie kilkudniowego wydarzenia pokażemy kilka ciekawych nowości. Rok temu zainteresowanie naszymi produktami przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W „godzinach szczytu” naprawdę trudno było się poruszać, a maszyny były oglądane i testowane z niemal każdej strony. Liczymy że i tym razem będzie podobnie – mówi Joanna Jatkowska, kierownik marketingu w Metal – Fachu.

Przedsiębiorstwo z Sokółki chce pochwalić się między innymi szeroką ofertą rozrzutników obornika. Nowością wśród nich jest zmodernizowany model N272/3 VIKING 18T. Konstruktorzy Metal – Fachu zastosowali w nim nową, wzmocnioną ramę razem z zawieszeniem. Maszynę charakteryzują gigantyczne rozmiary, a jej maksymalna ładowność wynosi aż 18 ton. Viking noże rozwinąć swoją prędkość do 40km/h.

Kilka modeli rozrzutników obornika w ostatnim czasie zostało unowocześnionych tak, aby spełnić oczekiwania wymagających klientów.

Jedną z maszyn, która przeszła taki lifting jest model N275. Charakteryzuje się dużą ładownością. Jednorazowo można na nią załadować aż 14 ton obornika. Nowy N275 zmienił swój wygląd. Wzmocnione zostały listwy i łańcuch przenośnika podłogowego, wał napędzający i koła łańcuchowe przenośnika podłogowego.

Zmodyfikowany i unowocześniony został również model N274. W pierwszej kolejności zmienił się jego wygląd. Wzmocnione zostały listwy i łańcuch przenośnika podłogowego, wał napędzający i koła łańcuchowe przenośnika podłogowego. Dodatkowe wzmocnienie otrzymała również przekładnia napędzająca przenośnik, a także układ napinający łańcuch.

Kolejne rozrzutniki, które zostały zmodyfikowane to N267 8t i N267 6t.

Zmieniły swój wygląd i teraz prezentują się w nowej stylistyce. Maszyny o ładowności do 6 i 8 ton na podwoziu typu tandem wyposażone są w czterowirnikowe adaptery pionowe nachylone do przodu, to gwarantuje równomierny, szeroki rozrzut obornika.

W nowej wersji został wzmocnione cięgna unoszące osłonę adaptera (siatkę tylną), wprowadzono dodatkowe ślizgi listew przenośnika podłogowego, zastosowany został wzmocniony tylny wał napędowy przenośnika podłogowego i wzmocnione łańcuchy.

Rozrzutniki standardowo są wyposażony w hydraulicznie podnoszoną zasuwę, w dolnej części uszczelnianą gumowym piórem. Dodatkowo w celu zapewniania równomierności pracy zasuwy, zastosowano synchronizator łańcuchowy.

Owijarka bel Z598 to tegoroczna nowość w ofercie sokólskiej firmy Metal – Fach. Solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów, doskonała konstrukcja to gwarancja wieloletniego użytkowania. Dzięki tej maszynie owijanie może być przeprowadzone w sposób konwencjonalny lub w trybie 3D polegającym na wstępnym owinięciu cylindrycznej części beli a następnie pokryciu jej w sposób konwencjonalny. Tryb owijania 3D zużywa o 20% mniej folii niż tryb konwencjonalny. Owijarka Z598 pozwala na efektywne owijanie bel o masie do 1000 kg i średnicy do 1500 mm folią o średnicy 750 mm.

Do szerokiej i różnorodnej oferty firmy Metal – Fach włączono ostatnio kolejny model przyczepy. To T957 – przyczepa, którą polecają przedstawiciele firmy ma skrzynię ładunkową z trójstronnym wywrotem. Rama podwozia jest trójkątna i wykonana z zamkniętych profili. W przyczepie zamontowano dyszel z adapterem zaczepu, dzięki czemu jest możliwość regulacji wysokości.

– Myślę, że zarówno nasze nowości jak i te maszyny, które znajdują się już od pewnego czasy w ofercie zainteresują gości targów AGROTECH. Zapraszamy na nasze stoisko – zachęca przedstawicielka Metal – Fachu.