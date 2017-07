Winiarzu – złożyłeś już wniosek?

ARR przypomina winiarzom o złożeniu wniosków

Każdy producent albo przedsiębiorca niebędący producentem, wyrabiający – przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR. Wniosek należy złożyć w Agencji Rynku Rolnego do 15 lipca 2017 roku.

Na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu Prezes ARR dokonuje wpisu do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018 (tj. od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.).

Wnioski można złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy ulicy Karolkowej 30 albo wysłać pocztą do 15 lipca 2017 roku. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.