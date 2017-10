Wysokość dopłat do materiału siewnego w 2017 r.

Resort rolnictwa poinformował, że na podstawie podsumowania przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze złożonych wniosków dotyczącego powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017.

W ustawie budżetowej na 2017 r. oraz ze środków pochodzących z rezerw celowych na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 106 755 tys. zł. Uwzględniając zgłoszoną we wnioskach powierzchnię oraz zaplanowane na ten cel środki budżetowe proponowane stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:

• 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;

• 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych;

• 462,25 zł – w przypadku ziemniaków.

Dzięki staraniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponowane stawki dopłat są wyższe niż stawki przyjęte w roku ubiegłym, które wynosiły odpowiednio:

• 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;

• 111 zł – w przypadku roślin strączkowych;

• 347 zł – w przypadku ziemniaków.