Z Europy tylko Polska może eksportować drób do Chin

Generalna Administracja Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) poinformowała o przywróceniu prawa do eksportu pięciu polskim zakładom mięsa drobiowego oraz jednej chłodni.

Do Chin może być wysyłane jedynie polskie mięso drobiowe, wyprodukowane wyłącznie po 19 lipca br. Wysyłkom mięsa drobiowego musi towarzyszyć bilateralnie uzgodnione świadectwo zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej.

Wzór świadectwa oraz chińskie wymagania importowe zostały określone w Protokole zwartym pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Generalną Administracją Celną Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie Inspekcji, Kwarantanny i Weterynaryjnych Wymogów Sanitarnych dla Mrożonego Mięsa Drobiowego Eksportowanego z Rzeczypospolitej Polskiej do Chińskiej Republiki Ludowej. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny .

Możliwość eksportu drobiu do Chin ma oprócz Polski obecnie tylko pięć krajów świata. Polska jest jedynym krajem europejskim dopuszczonym do tego eksportu.

Materiał i foto: MRiRW