dr hab. Bogusława Jaśkiewicz

IUNG-PIB Puławy

Zapobieganie wyleganiu zbóż

W Polsce straty spowodowane przez wyleganie mogą sięgać 5–10 procent ogólnej produkcji, a kiedy pogoda jest wyjątkowo niekorzystna, mogą być jeszcze większe, nawet kilkadziesiąt procent. Na proces wylegania wpływa gęstość siew, czynniki chorobotwórcze, jednak decydujący wpływ mają warunki klimatyczne. Ulewna burza może spowodować duże wylegnięcie łanu zbożowego. Pogodę trudno przewidzieć dlatego należy wcześniej zapobiegać środkami zapobiegającymi wyleganiu. Wyleganie powoduje straty ilościowe i jakościowe w plonie ziarna oraz utrudnia mechaniczny zbiór a jednocześnie wpływa na wzrost kosztów z nim związanych. Wielkość strat zależy od stopnia wylegania i terminu jego wystąpienia. Jeśli ma ono miejsce przed kwitnieniem to w sprzyjających warunkach klimatycznych źdźbła mogą się ponownie wyprostować. Jeśli nastąpi to w okresie kwitnienia – dojrzałości mlecznej powoduje zmniejszenie płodności kłosa, zmniejszenie masy 1000 ziaren i wzrost ilości pośladu, straty w plonie ziarna mogą sięgać nawet 60%. Przy wyleganiu późniejszym w fazie dojrzałości pełnej ziarniaki są prawie całkiem wykształcone, notuje się niższe kilkuprocentowe straty ale występuje obniżenie jakości ziarna a więc i wartości wypiekowej mąki. Bezpośrednim tego powodem jest porośnięcie ziarna. Szczególnie w uprawie pszenicy jakościowej należy dużą uwagę poświecić zapobieganiu i ochronie przed wyleganiem. Chcąc uzyskać wysokie plony zwiększamy przede wszystkim nawożenie azotem, jednak ten element uprawy może się przyczynić do wylegania i w końcowym etapie obniżenia plonu ziarna. Z badań wynika, że pszenica ozima jest najwrażliwsza na wyleganie – w fazie kwitnienia i w fazie „pół ziarna”, żyto w fazie kwitnienia, a owies przed kłoszeniem. Jęczmień natomiast ma dwa okresy wrażliwości, przed kwitnieniem i w fazie dojrzałości mlecznej.

Następstwem wylegania jest pogorszenie warunków wegetacji roślin. Brak dostatecznego dostępu powietrza utrudnia procesy oddychania, niedostatek światła uniemożliwia należytą asymilację dwutlenku węgla, a zatem wzrost i rozwój są nienormalne. W zagęszczonym łanie roślin leżących na ziemi gromadzi się nadmiar pary wodnej, wskutek czego zwiększa się ryzyko pojawiania chorób grzybowych. Najlepszym regulatorem wzrostu jest światło. W rzadko posianych łanach, do fazy 1-2 kolanka rośliny mają duży dostęp do światła słonecznego. Tworzą się wówczas źdźbła grubsze i krótsze, a tym samym bardziej odporne na wyleganie.

Najbardziej zagrożone wyleganiem są łany zbóż:

– rosnące na bardzo dobrych glebach przy wysokim poziomie nawożenia azotem i zachwianych proporcjach N:P:K

– w latach o długiej jesieni i łagodnej zimie z umiarkowanymi opadami, ciepłej i wilgotnej pogodzie w maju i na początku czerwca

– w warunkach gęstych i wysokich łanów zbóż wystarczy nawet niewielki opad atmosferyczny połączony z wiatrem, aby doszło do wylegnięcia.

Duże znaczenie ma stopień odporności odmiany na wyleganie i wiąże się on zwykle z długością i sztywnością źdźbła. Owies rosnący na glebach żyznych przy wysokim poziomie nawożenia jest bardziej zagrożony wyleganiem. Ponadto niedobór potasu i gęsty siew oraz atakujące choroby sprzyjają temu procesowi.

Wyleganiu można zapobiec poprzez działania profilaktyczne, czyli stosowanie optymalnej technologii uprawy oraz dobór odmian wykazujących mniejszą skłonność do wylegania (tab.1)

Innym sposobem jest opryskiwanie plantacji środkami chemicznymi tzw. regulatorami wzrostu. Hamują one wzrost komórek na długość, co prowadzi do zmniejszenia wysokości roślin. Zwiększa się również grubość ścian komórkowych, co wzmacnia źdźbło.

O konieczności stosowania retardantów można decydować także na podstawie przewidywanych plonów. Np. zakładając plon powyżej 6 t/ha występuje duże prawdopodobieństwo wylegnięcia i konieczne zastosowanie retardantu.

Tab. 1. Odmiany zbóż ozimych i jarych wykazujące większa odporność na wyleganie (wg. COBORU, 2015)

Gatunek Odmiany Pszenica ozima Consus, Delawar, Estivus, Hondia, Kepler, Bystra,, Belissa,Janosch, KWS Magic, Silenus, Skippy, Florencja Żyto Armand, Dańkowskie Złote, Domir, Stanko, Horyzo, Jęczmień ozimy Bartosz, Holmes, Quadriga,, souleyka, SU elma, Titus, SuVireni, Nickea, Wintmalt, Metaxa Pszenżyto ozime Atletico, Alekto, Baltiko, Wiarus, Gniewko, Pigmej, Twingo, Witon Pszenica jara Bombona, KWS Torridon, Trappe, Harenda, Mandaryna, Łagwa Jęczmień jary KWS Irina, Fariba, Rubaszek Owies Harnaś, Nawigator, Krezus,Bingo, Siwek Pszenżyto jare Sopot, Puzon, Matejko, Mazur, Kargo

Przed przeprowadzonym zabiegiem należy ocenić stan plantacji:

– ryzyko strat plonu wynikłe z ewentualnego wylegania

– czynniki stresowe np. szkodniki, choroby, określić stan rozwojowy roślin

– uwilgotnienie gleby oraz zapoznać się z prognozą pogody na najbliższe 5 dni. Najlepiej jeśli temperatura nie spadnie poniżej 10oC i nie przekroczy 25oC.

W tabeli 2 zamieszczono retardanty zalecane do zapobiegania wyleganiu zbóż. Brak jest zaleceń skracania źdźbła pszenżyta jarego. Substancje czynne podanych retardantów można podzielić na dwie podstawowe grupy. Do grupy określanej jako inhibitory giberelin zalicza się CCC, trineksapak etylu oraz mieszanina chlorku mepikwatu + proheksan wapnia. Skracają one międzywęźla. Etefon zaś skraca i usztywnia międzywęźla na które został zastosowany.

Tabela 2. Zalecane retardanty w l /ha (wg. IOR na lata 2016/2017)