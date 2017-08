Zasady zbioru borówki

Jakość owoców borówki w Twoich rękach.

Jak zbierać borówkę by dłużej cieszyć się jej świeżością i smakiem?

Zasady, które warto stosować zbierając owoce własnej produkcji.

Sezon borówkowy zaczął się 1 lipca i trwa w najlepsze. Sezonowość jest tu ważna, często nie zdajemy sobie sprawy, że w swoim naturalnym dla danego regionu sezonie, warzywa i owoce oferują maksymalnie dużo potrzebnych organizmowi wartości – mówi inż. Paulina Cholewińska, specjalista ds. żywności i żywienia, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, Instytutu Żywności i Żywienia. Innymi słowy, natura podpowiada nam co powinniśmy jeść. Od nas zależy czy potrafimy z jej dobrodziejstw skorzystać w pełni. Pytanie: jak zbierać owoce miękkie, tak aby dłużej utrzymały świeżość?

Polska jest potentatem nie tylko w produkcji owoców miękkich. Borówki z polskich plantacji trafiają do 25 krajów na 4 kontynentach. Decydujące znaczenie w eksportowych sukcesach naszych producentów ma jakość owoców i jej utrzymane po zbiorze. Decydujące znaczenie ma czas, jaki mija od zerwania do wstępnego schłodzenia, jeszcze na plantacji. Polacy w tej konkurencji nie mają sobie równych. Najwyższe standardy zbioru powstały w naszym kraju.

Co sprawia, że delikatna borówka może być eksportowana na inne kontynenty?

Borówka w Polsce jest owocem deserowym. Zbiera się ją ręcznie, ucząc osoby zbierające aby robiły to bardzo delikatnie. Dotyczy to również transportu. Nawet wózki zwożące owoce na plantacji muszą jeździć z niską prędkością.

Ręczny zbiór nie jest standardem na świecie. Na świecie panuje za to moda na polską borówkę. Mamy wyższe standardy zbioru i przechowywania. Polish Berry Cooperative promuje te standardy w całej branży. Borówka zbierana w określony sposób może być dostarczana do konsumentów na najbardziej wymagających rynkach, od Unii i po kraje Dalekiego Wschodu.

Oto uniwersalne zasady, które warto stosować zbierając borówki niezależnie od skali.

7 zasad dobrego zbioru

1. Ocena owoców. Zbierać należy wyłącznie owoce dojrzałe – słodkie, nieuszkodzone, o średnicy powyżej 12 mm.Owoce muszą być całkowicie suche, ponieważ suszenie owoców po zebraniu bardzo negatywnie wpływa na ich trwałość.

2. Technika zbioru. Zbieramy dwoma rękami, układając je w „koszyczek”. Zbieramy na 1 kontakt, delikatnie odrywając borówki za pomocą kciuków obu dłoni, tak aby zachować woskowy nalot. Zbiór prowadzimy od dołu do góry krzewu i zrywamy wszystkie dojrzałe owoce.

3. Dla zachowania nalotu i uniknięcia uszkodzeń w rękach trzymamy jednocześnie nie więcej, niż 5-7 borówek. Charakterystyczny woskowy nalot jest najprostszym miernikiem jakości. Świadczy on o fachowym zbiorze i zapewnieniu dobrych warunków po drodze z plantacji na sklepową półkę.

4. Owoce najlepiej zbierać do przeźroczystych miseczek lub tzw. panetek. Bardzo ułatwiają one samokontrolę przez osobę zbierającą.Pamiętajmy, że celem samym w sobie jest niedotykania owoców. Ideałem jest dostarczenie na stół bez dotykania, turlania, przetaczania, przegarniania.

5. Na plantacjach panetki wkładane są do skrzynki, którą dla ochrony przed zanieczyszczeniami ustawia się na skrzynce innego koloru. To bardzo przydatny patent. Ciemniejsze skrzynki dotykają ziemi, do jaśniejszych zbieramy owoce.

6. Jeśli to tylko możliwe, skrzynkę ustawiamy w cieniu i zawsze nakrywamy kolejną skrzynką dla ochrony przed słońcem.Jeśli podczas zbioru mamy 2 kolory skrzynek, to nakrywamy jaśniejszą.

7. Dla zachowania walorów i smaku borówek, ich wstępne schłodzenie powinno nastąpić szybko, w ciągu 30 minut od zebrania. Taki warunek w warunkach domowych jest stosunkowo prosty– zebrane borówki należy jak najszybciej włożyć do lodówki.

Tam gdzie zbiera wiele osób niezbędna jest kontrola jakości. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wiele polskich plantacji zapewnia pełną identyfikowalność owoców. Każda skrzynka z owocami jest wprowadzana do systemu ewidencjonowania zbioru. Importerzy i audytorzy z wielu krajów, łatwo mogą zidentyfikować każdą partię owoców. Miejsce zbioru, czas i osobę, która je zebrała.

Standard 30 minut -to nowy, wyższy standard zbioru borówki, opracowany i wdrożony w Polsce. Zgodnie z nim, borówki są wstępnie schładzane w ciągu pół godziny od zebrania. Dzięki temu borówki są dłużej jędrne i soczyste, zachowują smak i walory świeżo zebranych owoców. Jest to standard wyższy niż Global GAP czy BRC – najbardziej wymagające międzynarodowe certyfikaty.

Jakością polscy producenci zdobyli uznanie na świecie. Delikatnie zebrane i szybko schłodzone owoce są gwarancją jakości. Dzięki nim borówka zachowuję też swój charakterystyczny woskowy nalot. Jego obecność to dla nas konsumentów bardzo dobry i bardzo prosty miernik jakości kupowanych borówek.