Zdrowo i kolorowo „Doceń Polskie”

Przepis na:

Mleczny koktajl malinowy z Mlekiem Naturalnym 2,0% OSM w Piaskach

Składniki:

– 2 szklanki Mleka Naturalnego 2,0% Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach (TOP PRODUKT programu promocyjnego „Doceń polskie”)

– 1 szklanka malin

– 2 łyżki cukru pudru lub cukru waniliowego

Przygotowanie:

Maliny dokładnie płuczemy pod zimną wodą i pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie owoce, mleko i cukier dokładnie miksujemy w blenderze aż do uzyskania jednolitej, gładkiej konsystencji. Napój przelewamy do szklanek, a następnie umieszczamy na pół godziny w lodówce do schłodzenia.

Gotowy koktajl, tuż przed podaniem, możemy jeszcze udekorować świeżymi malinami lub bitą śmietaną.

* * *

Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie”

Celem programu „Doceń polskie” jest promocja wysokiej jakości produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku. Ich selekcją, oceną i przyznaniem certyfikatu „Doceń polskie” zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością i technologią żywienia, którzy tworzą Lożę Ekspertów. Zasiadają w niej m.in. członkowie Fundacji Klubu Szefów Kuchni.

Twórca programu „Doceń polskie” jest także organizatorem projektu BlogerChef (blogerchef.pl) – innowacyjnego przedsięwzięcia skierowanego do blogerów kulinarnych.