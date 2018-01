Złote Porto. Rekordowo plonujące pszenżyto.

Na zbliżających się targach Polagra Premiery 2018 roku cztery odmiany DANKO zostaną nagrodzone Złotym Medalem – pszenżyto Porto, żyto Dańkowskie Granat, groch Arwena oraz pszenica Goplana. Obecnie trwa konkurs – Wybór Konsumentów. Na jedną spośród nagrodzonych odmian można oddać swój głos. Zachęcamy do głosowania na wybraną przez siebie odmianę.http://zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow-glosowanie/248/

Głosować można 1 raz dziennie z danej przeglądarki, do czego zachęcam, a głosowane trwa do 22 lutego 2018 roku.

Najnowsza, krótkosłoma odmiana pszenżyta ozimego.

Wysoki poziom plonowania na terenie Polski oraz Niemiec.

Szczególnie rekordowo wysoko plonuje na terenie Polski północnej, zachodniej i południowej.

Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości i dobrych.

Bardzo dobra zdrowotność, szczególnie odporne jest na pleśń śniegową, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, oraz choroby podstawy źdźbła.

Doskonała zimotrwałości– 5,5 ( bezpieczeństwo uprawy na terenie całej Polski).

Ziarno średniej grubości, o bardzo dobrym wyrównaniu i bardzo dobrej gęstości w stanie zsypnym, a także wysokiej odporności na porastanie.

Wysoka zdolność krzewienia – zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu (znacznie obniża to koszty zakupu nasion kwalifikowanych).

Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to 300-340 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca. 140-160 kg/ha.