Zmiany w PROW 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualna wersja PROW 2014-2020 dostępna jest pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020.

Najbardziej istotne − z punktu widzenia warunków dostępu do wsparcia − zmiany, objęte propozycją modyfikacji PROW 2014-2020:

1. W działaniu M03 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, poddziałaniu 3.1 – Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, typie operacji − Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu pomocy z trzech do pięciu lat, w trakcie którego uczestnicy poszczególnych systemów jakości, będą mogli ubiegać się o refundację kosztów ponoszonych z tytułu uczestnictwa w wybranym systemie jakości.

2. W działaniu M04 Inwestycje w środki trwałe w poddziałaniu 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w typie operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. Zmiana polega na zwiększeniu maksymalnej wysokości pomocy w ramach poddziałania z 3 000 000 zł do 10 000 000 zł dla jednego beneficjenta.

3. W działaniu M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w poddziałaniu 10.2 − Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Zmiana polega na zwiększeniu stawki dla koni z dotychczas obowiązującej 1500 zł/szt. dla wszystkich ras na stawkę 1900 zł/szt. dla koni małopolskich i wielkopolskich oraz 1700 zł/szt. dla koni pozostałych ras objętych wsparciem.

4. W działaniu M11 Rolnictwo ekologiczne. Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości objęcia wsparciem w ramach działania również nowonasadzonych ekologicznych upraw sadowniczych.

Podstawa prawna

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę decyzją Wykonawczą Komisji C(2017)2604 z dnia 18.04.2017 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 9783.