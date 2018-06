Zmiany w zakresie kontroli i kar

W związku ze zgłaszanymi przypadkami procederu przepakowywania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskie, w resorcie rolnictwa opracowywany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

Ma on na celu wzmocnienie i usprawnienie działań służb kontrolnych dotyczących kontroli świeżych owoców i warzyw (w tym ziemniaków), a także zwiększenie kar za nieprawidłowości w tym zakresie.

Proponowane kary stosowane przez służby kontrolne za owoce i warzywa niezgodne z wymaganiami unijnymi z dotychczasowej kary grzywny, zostaną podniesione do kary pieniężnej w wysokości do 5-krotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. W ten sposób zostały one ujednolicone z karami mającymi zastosowanie wobec innych artykułów rolno-spożywczych, wynikającymi z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z projektem będą także kary, za ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności warzyw i owoców z wymaganymi unijnymi. W projekcie przewiduje się także wprowadzenie dodatkowo kary, za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw (o których mowa w przepisach UE) lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji albo podanie informacji nieprawdziwych – będzie to kara pieniężna w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższa jednak niż 200 zł. Zapisy projektu nakładają przy tym obowiązek posiadania przez każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu, informacji umożliwiających identyfikację tych produktów, a w przypadku nie dopełnienia tego wymogu będą stosowne do przewinienia sankcje.

W zakresie przepisów dotyczących ochrony roślin, wzmocniony zostanie nadzór nad produkcją i obrotem na terytorium RP roślin, produktów roślinnych lub produktów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe oraz wprowadzone zostaną odpowiednie do skali stwierdzanych nieprawidłowości sankcje karne (nawet do 125 tys. zł. w sytuacji najbardziej drastycznych przypadków łamania prawa).

W projektowanych zmianach zaproponowano także usprawnienia dotyczące kontroli urzędowych poprzez wprowadzenie możliwości stosowania imiennego okresowego upoważnienia dla inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), którym będzie się mógł on posłużyć w celu przeprowadzenia kontroli podmiotów (wprowadzających do obrotu owoce i warzywa), których dane nie są znane – pozwoli to na szybkie i skuteczniejsze niż dotychczas przeprowadzenie kontroli tych artykułów z uwagi również na ich nietrwałość.

Materiał i foto. MRiRW