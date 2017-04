Znamy laureatów konkursu o Złoty Medal Targów WorldFood Warsaw 2017!

Ponad 150 produktów spożywczych w jedenastu kategoriach walczyło wczoraj

o medale i wyróżnienia targowe. Propozycje producentów i przetwórców przeszły oczekiwania wszystkich, a wysublimowane efekty smakowe i zapachowe zaskoczyły nawet wymagające kubki smakowe profesjonalistów zasiadających w Jury. Dzisiaj podczas spotkania z mediami zostały ogłoszone wyniki.

Jury w składzie Jarosław Uściński (Przewodniczący Jury, Prezes OSSKiC), Mirosław Reszczyk (Firma Janex, członek Zarządu OSSKiC), Zbigniew Łęgowski (Szef kuchni hotelu Hilton, członek OSSKIC), Agnieszka Szpaderska (manager Targów) przez wiele godzin,

w gościnnych progach restauracji Moonsfera, degustowało i oceniało specjały krajowe

i zagraniczne.

Przyznano dziewięć złotych medali, dwanaście wyróżnień, dwie nagrody w kategorii„debiuty” – krajowy i zagraniczny, ale jak powiedział, ogłaszając wyniki, Przewodniczący Jury Jarosław Uściński,wszystkie produkty były wyjątkowej jakości, często oryginalne w smaku

i niebanalnie opakowane. Nasze upodobania kulinarne są bardzo różne, ale widać że rynek branży spożywczej jest czujny i otwarty i stara się sprostać wyzwaniom.

Przedstawiamy listę laureatów Konkursu o Złoty Medal Targów WorldFood Warsaw 2017:

1. Żywność ekologiczna

Złoty Medal: Czarny czosnek BIO, firmy Pięć Przemian Simpatiko s.c.

Wyróżnienie: Świeży daktyl FreshDatesMedjool, rozmiar Large, 100% BIO, firmy Organic House

Wyróżnienie: Ekologiczny olej rzepakowy uniwersalny, firmy Złoto Polskie Marek Wolniak

2. Przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego

Złoty Medal: Salsa paprykowa z chili i czosnkiem , firmy SPO Twój Ogród Przemysław Koszałkowski

Wyróżnienie: olej z nasion konopi tłoczony na zimno, nierafinowany, niefiltrowany, firmy Olejowy Raj

Wyróżnienie: musztarda wąsoska miodowa, firmy Ogródek Dziadunia

Wyróżnienie: pasztet selerowy wegetariański, firmy Pracownia Mniam Sp. z o.o.

Wyróżnienie: mąka orkiszowa, firmy Bio Life

3. Przetwory mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego

Złoty Medal: Levant Salami, firmy Salbac SA

4. Produkty mleczarskie

Złoty Medal: Twaróg Klimek z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, firmy Kujawska Spółdzielnia Mleczarska

5. Wyroby piekarnicze, cukiernicze, słodycze, przekąski

Złoty Medal: Czekolada Miód Malina Chili, firmy Healthy Food Park Sp. z o.o.

Wyróżnienie: Chałwa Lniana Żurawinowa, firmy GJ-GACA Janusza Gaca

Wyróżnienie: Chleb Żytni, firmy Piekarnia „Prawdziwy Chleb”

6. Produkty mrożone i dania gotowe

Złoty Medal: Ekologiczny bigos wegański, firmy Farma Świętokrzyska

7. Napoje

Złoty Medal: Sok 100% z wiśni tłoczony, firmy Tłocznia Soków Owocowych Vero Dariusz Kuna

Wyróżnienie: natural LOVE drink for woman and men, firmy Tropextract Polska

Wyróżnienie: Herbata Orientalgiftbox w saszetkach, firmy TeaBrothers – dystrybutora marki Basilur

8. Innowacje

Złoty Medal: Glazura balsamiczna o smaku czarnej porzeczki, firmy OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.

Wyróżnienie: Brain Shake, firmyBionetta (Multifit Artur Sidoruk)

9. Napoje alkoholowe

Złoty Medal: Wino białe wytrwane Solaris 2015, firmy Winnica Turnau

Wyróżnienie: Sharish Blue Magic Gin – 500ml – 40%, firmyCompetirInternacional

10. Debiut polski

Burak Czerwony kiszony suszony, firmy FPH Paula Sp. z o.o. Sp.k.

11. Debiut zagraniczny

Złoty Medal: Hummus Classic, firmy Company Ekona LLC

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy. Wręczenie statuetek i medali targowych odbędzie się 12 kwietnia podczas wieczornej Gali.

Targi to doskonała okazja do spotkań, rozmów biznesowych i wymiany doświadczeń na trudnym i wymagającym rynku spożywczym, na którym zwycięża uczciwość wobec konsumenta i jakość – podkreślił Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny PFPŻ. Ale to także okazja do poznania nowości, poszerzenia oferty, przedstawienia oferty innym, nowym kontrahentom, skorzystania z doświadczeń np. w relacjach eksportowych czy poszukiwania nowych rynków. Sektor spożywczy, jak mówi Dyrektor PFPŻ, jest specyficzny i zmienia się wraz z upodobaniami konsumentów. Podróżujemy, poznajemy nowe smaki i zapachy, wracamy i poszukujemy wspomnień kulinarnych na półkach sklepowych w swoim kraju.

I temu służą również targi, poszukiwaniu nowych dostawców, nowych odbiorców, wyjścia

z produktami na inne kraje ale także dostarczenia egzotycznych produktów polskim odbiorcom. Chcemy by świat był blisko nas, w naszych sklepach.