​Kiedy siać rzepak ozimy? Siew rzepaku ozimego poprzedzony jest wyborem odmiany oraz sposobu zabezpieczenia przed szkodnikami i chorobami, głównie zgorzelą siewek. Nasiona rzepak należy wysiać w dobrze doprawioną glebę, co pozwoli na precyzyjne umieszczenie małych nasion na jednej głębokości. Wszystkie najważniejsze informacje związane z siewem zostały zebrane w poniższym materiale.

​ Jaka powinna być obsada roślin?

Obsada roślin jest zróżnicowana w zależności od odmiany rzepaku. Odmiany mieszańcowe (hybrydy, F1) wysiewane są w obsadzie roślin 35-45 sztuk/m2, natomiast populacyjne (liniowe) w ilości 50-60 sztuk. Zróżnicowanie w ilości roślin na metrze kwadratowym wynika z różnego genetycznego uwarunkowania do wytwarzania pędów bocznych. Odmiany hybrydowe wytwarzają ich zdecydowanie więcej, dlatego potrzebują więcej miejsca do wzrostu i rozwoju, stąd niższa obsada.

​ Przygotowanie gleby do siewu

W uprawie rzepaku ozimego ważną rolę dogrywa dobrze przygotowanie gleby do siewu. Powinna być ona dobrze uprawiona, ale też odpowiednio zagęszczona. Pozwoli to na równy siew, który przekłada się na wyrównane wschody. Powierzchnia gleby powinna być pozbawiona brył, ponieważ ich obecność wpływa negatywnie na skuteczność działania środków chwastobójczych. Większość rozwiązań rekomendowanych do zwalczania chwastów zawiera substancje czynne o działaniu doglebowym: metazachlor (Effendi 500 SC), chlomazon (Comodo 480 EC), napropamid.

Jeżeli gleba jest niezbyt dobrze doprawiona, są na jej powierzchni grudy gleby, to lepiej zastosować rozwiązanie nalistne herbicyd Spark w dawce 1,5 l/ha.

​ Jaka powinna być głębokość siewu rzepaku ozimego?

Przy dobrej wilgotności gleby nasiona rzepaku ozimego nie wymagają głębokiego siewu, wystarczy 1-2 centymetry. Przy braku wilgoci glebowej warto rozważyć zwiększenie głębokości siewu do nawet 3,5 centymetra. W praktyce rolniczej tak głęboki siew jest rzadkością, ponieważ może nadmiernie wydłużać fazę wschodów.

​ Jaki termin siewu rzepaku ozimego jest optymalny?

Obecnie obowiązujące rekomendacje związane z terminem siewu zostały przygotowane wiele lat temu. Nie uwzględniają zmian przebiegu pogody w okresie jesienno-zimowym. Nie mniej jest on ważną wskazówką, kiedy należy siać rzepak w danym regionie i jest często przestrzegany przez Rolników.

Optymalny termin siewu przypada na:

od 5 do 10 sierpnia w północno-wschodniej Polsce

od 10 do 15 sierpnia we wschodniej części kraju

od 15 do 20 sierpnia w centralnej Polsce

od 20 do 25 sierpnia w południowo- zachodniej Polsce

​ Wczesny i późny siew rzepaku ozimego

Z różnych przyczyn powyższy orientacyjny termin może nie zostać dotrzymany. Wówczas należy wybrać odmianę, która wpasuje się w daną sytuację:

wczesny: DK EXPOSE F1, METROPOL F1, KUBA, SY ILONA

opóźniony: LG AUSTIN F1; LG APHRODITE F1, LID HELLO F1

Oprócz wyboru odmiany w przypadku wczesnego siewu rekomendowane jest obniżenie obsady roślin o około 10%, natomiast w przypadku opóźnienia, zalecane jest jej zwiększenie również o 10%.

​ Nasiona rzepaku — wiele możliwości ochrony

Nasiona rzepaku są obligatoryjnie zaprawiane produktem chroniącym przed chorobami: zgorzelą siewek, ale także suchą zgnilizną kapustnych. Wyboru należy dokonać pomiędzy zaprawą biologiczną, która uprawiania do zgłoszenia do uzyskania dodatkowej płatności w ramach Ekoschematu Biologiczna uprawa Wariant 1 lub chemicznym środkiem ochrony roślin.

Dodatkowo materiał siewny może być zaprawiony zaprawą insektycydową. W zależności od odmiany rzepaku może być to jeden z dostępnych produktów Lumiposa 625 Fs lub Buteo Star. Wymienione produkty chronią rośliny rzepaku przed szkodnikami występującymi w niskich jego fazach rozwojowych.

​ Wybór odmiany jest kluczowy

Przed przystąpieniem do siewu rzepaku ozimego należy wybrać odpowiednią odmianę. Przydatne do tego będą zestawienia przygotowane przed ekspertów z firmy Osadkowski, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. W ofercie dostępne są odmiany mieszańcowe, liniowe, ale także wyróżniające się kiłoodporne odmiany rzepak.

Siew rzepaku powinien być zgodny z optymalnym terminem agrotechnicznym dla danego regionu. Pozwoli to na optymalny rozwój roślin, do którego mogą potrzebować około 90 dni wegetacji, podczas których temperatura powietrza nie spada poniżej 5°C. Opóźnienie siewu nie tylko skraca ten okres, ale także może prowadzić do siewu nasion rzepaku w glebę o mniejszej wilgotności.

Szeroki wybór wysokiej jakości nasion rzepaku ozimego dostępny jest na stronie: https://osadkowski.pl/material-siewny/rzepak-ozimy–c-001135 .

​ Zasady prawidłowego siewu rzepaku ozimego

Prawidłowy siew rzepaku ozimego wymaga wyboru odpowiedniej odmiany, przygotowania gleby oraz dopasowania terminu i głębokości siewu do warunków lokalnych. Optymalna obsada roślin i odpowiednia agrotechnika zapewniają równomierne wschody oraz dobrą zimotrwałość roślin. Wczesny lub opóźniony siew powinien być uzupełniony odpowiednią modyfikacją obsady. Regularne stosowanie zapraw nasiennych chroni rośliny przed szkodnikami i chorobami, co jest podstawą zdrowej i wysokodochodowej uprawy.

Przeczytaj także artykuł: Techniczne odmiany rzepaku