10 edycja PROCAM CUP 2026. Jubileuszowa edycja największego turnieju piłkarskiego dla dzieci z małych miejscowości i wsi w Polsce rusza w 2026 roku. PROCAM CUP świętuje 10-lecie istnienia, a finał rozgrywek odbędzie się na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

W turnieju weźmie udział blisko 1500 młodych piłkarek i piłkarzy z całego kraju.

PROCAM CUP to wyjątkowy projekt piłkarski organizowany wspólnie przez firmy PROCAM, BASF Polska, BIO-GEN oraz BIO-LIDER, a odbywa się pod honorowym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Dziesięć lat PROCAM CUP to dziesięć lat spełniania dziecięcych marzeń, budowania sportowych emocji i wspierania młodych talentów z miejsc, które często nie mają dostępu do dużych wydarzeń piłkarskich. Jubileuszowa edycja będzie dla nas szczególna – podkreśla Michał Ciszak, Prezes firmy PROCAM.

Turniej PROCAM CUP od lat przyciąga setki młodych zawodników oraz ich rodziny, a jego popularność systematycznie rośnie. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie, organizatorzy – podobnie jak w poprzednich edycjach – zastosowali system losowania miejsc, który zapewnia równe szanse wszystkim drużynom zgłaszającym chęć udziału

w rozgrywkach.

W ramach jubileuszowej edycji PROCAM CUP 2026 zorganizowanych zostanie osiem turniejów eliminacyjnych w różnych regionach Polski.

Zwycięskie drużyny otrzymają bezpośredni awans do Wielkiego Finału.

Wielki Finał PROCAM CUP 2026

Decydujące rozgrywki odbędą się 13 września 2026 roku na Polsat Plus Arena Gdańsk – jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych stadionów w Europie, zlokalizowanym

w mieście, w którym mieści się siedziba firmy PROCAM.

To właśnie tam, w wyjątkowej jubileuszowej oprawie, poznamy zwycięzców 10. edycji turnieju.

Nagrody i organizacja

Nagrodą główną, zgodnie z wieloletnią tradycją PROCAM CUP, będzie wyjazd na mecz Reprezentacji Polski, stanowiący niezapomniane sportowe przeżycie dla młodych piłkarek

i piłkarzy.

Każdy element PROCAM CUP jest starannie zaplanowany – od eliminacji, aż po wielki finał na stadionie w Gdańsku. Wszystkie zakwalifikowane zespoły otrzymają profesjonalny sprzęt sportowy oraz atrakcyjne nagrody, co od lat buduje prestiż i wysoką rangę PROCAM CUP na sportowej mapie Polski.

Kto może wziąć udział?

W 10. edycji PROCAM CUP 2026 udział wezmą:

drużyny chłopców urodzonych w 2015 roku i młodszych,

drużyny dziewcząt z rocznika 2014 i młodszych,

zespoły mieszane, promujące integrację i równość w sporcie.

Zgłoszenia przyjmowane są od:

szkół podstawowych,

Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS),

klubów sportowych z miejscowości liczących do 25 tysięcy mieszkańców .

Rejestracja

Rejestracja drużyn rozpocznie się 3 lutego 2026 roku i prowadzona będzie wyłącznie online za pośrednictwem strony: www.procamcup.pl

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2026r.

W turnieju PROCAM CUP 2026 weźmie udział niemal 1500 młodych piłkarek i piłkarzy,

co gwarantuje ogromne emocje, sportową rywalizację oraz realną szansę na rozwój każdego uczestnika.

– Te emocje, które towarzyszyć nam będą już w 10 edycji turnieju to kwintesencja zaangażowania wielu środowisk z małych ośrodków, zaangażowanie i nauka dzieci w rywalizację Fair Play od najmłodszych lat.

To nie tylko zdrowy styl życia ale najczystsza, uczciwa rywalizacja na boiskach.

Udział w turnieju jest bezpłatny, dlatego gorąco zachęcamy do zgłaszania drużyn i dołączenia do tej wyjątkowej sportowej przygody – podkreśla Artur Juszczyński, pomysłodawca turnieju i Dyrektor Sprzedaży w firmie BASF Polska.

Szczegółowy terminarz turnieju:

• 10 maja – KROSINO

• 24 maja – SZTUM

• 30 maja – ŻYDOWO

• 7 czerwca – ZEBRZYDOWA

• 19 czerwca – NOWE BRZESKO

• 21 czerwca – WYKOWO

• 16 sierpnia – WIKIELEC

• 23 sierpnia – HRUBIESZÓW

• 13 września – WIELKI FINAŁ – POLSAT PLUS ARENA GDAŃSK

ZWYCIĘZCY DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI PROCAM CUP