10 edycja PROCAM CUP 2026
10 edycja PROCAM CUP 2026. Jubileuszowa edycja największego turnieju piłkarskiego dla dzieci z małych miejscowości i wsi w Polsce rusza w 2026 roku. PROCAM CUP świętuje 10-lecie istnienia, a finał rozgrywek odbędzie się na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.
W turnieju weźmie udział blisko 1500 młodych piłkarek i piłkarzy z całego kraju.
PROCAM CUP to wyjątkowy projekt piłkarski organizowany wspólnie przez firmy PROCAM, BASF Polska, BIO-GEN oraz BIO-LIDER, a odbywa się pod honorowym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
– Dziesięć lat PROCAM CUP to dziesięć lat spełniania dziecięcych marzeń, budowania sportowych emocji i wspierania młodych talentów z miejsc, które często nie mają dostępu do dużych wydarzeń piłkarskich. Jubileuszowa edycja będzie dla nas szczególna – podkreśla Michał Ciszak, Prezes firmy PROCAM.
Turniej PROCAM CUP od lat przyciąga setki młodych zawodników oraz ich rodziny, a jego popularność systematycznie rośnie. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie, organizatorzy – podobnie jak w poprzednich edycjach – zastosowali system losowania miejsc, który zapewnia równe szanse wszystkim drużynom zgłaszającym chęć udziału
w rozgrywkach.
W ramach jubileuszowej edycji PROCAM CUP 2026 zorganizowanych zostanie osiem turniejów eliminacyjnych w różnych regionach Polski.
Zwycięskie drużyny otrzymają bezpośredni awans do Wielkiego Finału.
Wielki Finał PROCAM CUP 2026
Decydujące rozgrywki odbędą się 13 września 2026 roku na Polsat Plus Arena Gdańsk – jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych stadionów w Europie, zlokalizowanym
w mieście, w którym mieści się siedziba firmy PROCAM.
To właśnie tam, w wyjątkowej jubileuszowej oprawie, poznamy zwycięzców 10. edycji turnieju.
Nagrody i organizacja
Nagrodą główną, zgodnie z wieloletnią tradycją PROCAM CUP, będzie wyjazd na mecz Reprezentacji Polski, stanowiący niezapomniane sportowe przeżycie dla młodych piłkarek
i piłkarzy.
Każdy element PROCAM CUP jest starannie zaplanowany – od eliminacji, aż po wielki finał na stadionie w Gdańsku. Wszystkie zakwalifikowane zespoły otrzymają profesjonalny sprzęt sportowy oraz atrakcyjne nagrody, co od lat buduje prestiż i wysoką rangę PROCAM CUP na sportowej mapie Polski.
Kto może wziąć udział?
W 10. edycji PROCAM CUP 2026 udział wezmą:
- drużyny chłopców urodzonych w 2015 roku i młodszych,
- drużyny dziewcząt z rocznika 2014 i młodszych,
- zespoły mieszane, promujące integrację i równość w sporcie.
Zgłoszenia przyjmowane są od:
- szkół podstawowych,
- Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS),
- klubów sportowych z miejscowości liczących do 25 tysięcy mieszkańców.
Rejestracja
Rejestracja drużyn rozpocznie się 3 lutego 2026 roku i prowadzona będzie wyłącznie online za pośrednictwem strony: www.procamcup.pl
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2026r.
W turnieju PROCAM CUP 2026 weźmie udział niemal 1500 młodych piłkarek i piłkarzy,
co gwarantuje ogromne emocje, sportową rywalizację oraz realną szansę na rozwój każdego uczestnika.
– Te emocje, które towarzyszyć nam będą już w 10 edycji turnieju to kwintesencja zaangażowania wielu środowisk z małych ośrodków, zaangażowanie i nauka dzieci w rywalizację Fair Play od najmłodszych lat.
To nie tylko zdrowy styl życia ale najczystsza, uczciwa rywalizacja na boiskach.
Udział w turnieju jest bezpłatny, dlatego gorąco zachęcamy do zgłaszania drużyn i dołączenia do tej wyjątkowej sportowej przygody – podkreśla Artur Juszczyński, pomysłodawca turnieju i Dyrektor Sprzedaży w firmie BASF Polska.
Szczegółowy terminarz turnieju:
• 10 maja – KROSINO
• 24 maja – SZTUM
• 30 maja – ŻYDOWO
• 7 czerwca – ZEBRZYDOWA
• 19 czerwca – NOWE BRZESKO
• 21 czerwca – WYKOWO
• 16 sierpnia – WIKIELEC
• 23 sierpnia – HRUBIESZÓW
• 13 września – WIELKI FINAŁ – POLSAT PLUS ARENA GDAŃSK
ZWYCIĘZCY DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI PROCAM CUP
- 2017 – UKS Giganci Radymno
- 2018 – LKS Korzenica
- 2019 – Sparta Sycewice
- 2020 – Organizacja profesjonalnych treningów piłkarskich (covid edition)
- 2021 – UKS Champions Ryjewo
- 2022 – GKS Wikielec
- 2023 – TEAM Przecław
- 2024 – Akademia Footbolisty Głusk
- 2025 – GKS Chynów
- 2026 – ?
Leave a ReplyWant to join the discussion?
Feel free to contribute!