15-lecie PROCAM Polska

3 października br. firma PROCAM Polska świętowała 15-lecie działalności. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Stocznia Gdańsk, historycznym miejscu, w hali o industrialnym charakterze na terenie Stoczni Gdańskiej, znajdującej się w sąsiedztwie legendarnego Placu Solidarności. Przed drugą wojną światową odbywała się w niej militarna produkcja machin ubotów.

Na święto zaproszeni zostali prominentni goście; przedstawiciele świata nauki rolniczej, wiodących mediów rolniczych, przedstawiciele firm chemicznych, nasiennych i nawozowych. Zaproszony został Pan Stanisław Brzeziński, rekordzista w produkcji pszenicy ozimej. Obecnych było także dwóch utytułowanych polskich piłkarzy ręcznych, uczestników igrzysk olimpijskich, wicemistrzów świata z 2007 roku, 8-krotnych mistrzów Polski, brązowych medalistów z roku 2009 i 2015, Karol Bielecki i Sławomir Szmal – najlepszy piłkarz ręczny świata w 2009.

Przywitali nas przedstawiciele firmy, a gospodarzem konferencji był Prezes, Pan Michał Ciszak. Przemawiał do nas Ian Beswick, współwłaściciel ProCam Europe, które w tym roku świętuje 40-lecie w Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciele firmy przygotowali dla nas szereg niespodzianek; aby opowiedzieć nam o swojej firmie użyli oryginalnego przekazu, gdyż zrobili to w wersji warsztatowej, quizu z nagrodami. Można było wykazać się wiedzą na temat agronomii oraz znajomością specyfiki firmy. Tematami warsztatów były: WIEDZA, ROZWIĄZANIA, LUDZIE oraz ODPOWIEDZIALNY AGROBIZNES.

Firma PROCAM to firma handlowa. Gdy powstała w 2004 roku, działała wyłącznie na północy kraju; obecnie odsługuje 19 tys. klientów na terenie całej Polski. Co roku zostaje otwarty nowy oddział, w tym roku – w Legnicy na Dolnym Śląsku. Obecnie budowany magazyn w Tczewie, będzie największym centralnym magazynem, który zostanie otwarty w przyszłym roku.

Spółka angażuje się również w ochronę środowiska i zrównoważone rolnictwo. Z tego względu współpraca z firmą BioGen mocno się zacieśnia. Firmy wprowadzają na rynek najnowsze rozwiązania biologiczne. Na przyszły sezon przygotowały wspólną inicjatywę: „ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ ELEKTRYKA”. Klienci będą mieli szansę wygrać nagrodę główną – samochód elektryczny firmy TESLA, który jest samochodem w pełni elektrycznym. W ten sposób będą promować ekologiczne podejście do innowacji.

Firma PROCAM odnosi sukcesy, ponieważ stawia na ludzi, nie procesy, którzy posiadają wiedzę, nie tylko informacje oraz potrafią skutecznie wprowadzać rozwiązania, a nie tylko nakłady. Znajdują także czas by być organizacją zaangażowaną w sprawy społeczności, na terenie których prowadzą działalność. Stawiają sobie nowe wyzwania i coraz wyżej podnoszą poprzeczkę.

Pracownicy włączają się w różne społeczne akcje, takie jak: „Polonezem na pomoc dzieciom”, program stypendialny „Rolnictwo Zrównoważone”, czy „PROCAM Cup” dla dzieci z małych miejscowości. Aby promować zdrowy tryb życia, wprowadzili program „GRAJ O ZDROWIE” i pokazali, że można aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas. Współpracują z Uniwersytetem w Teksasie i w Ohaio.

Siłą firmy są jej pracownicy. PROCAM docenia ich, motywuje i dokształca. Korzysta zarówno z siły młodości, jak i doświadczenia starszych pracowników, najmłodszy ma 19, a najstarszy 76 lat. Oni się po prostu lubią. Do pracy podchodzą z pasją, mają również wiele interesujących pasji po pracy. W wolnym czasie spotykają się towarzysko, na integracji, co spaja zespół. Mają kompetencje, uzupełniają się, mogą na siebie liczyć nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym.

Głównym motorem działań firmy są agronomowie, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają rolnikom, starają się poprawić ich efektywność. Jednym ze sposobów jest sprzedaż środków ochrony roślin, szczególnie zaawansowanych. W ten sposób niosą kaganek oświaty do polskich gospodarstw.

Działając przez wiele lat na polu edukacyjnym, firma PROCAM zdecydowała się do powołania Instytutu Praktycznej Agronomii PROCAM. W ramach jego działania organizuje dla rolników warsztaty, dni pola, staże i praktyki dla studentów oraz uczniów rolniczych szkół średnich. Aby wspomóc pracę rolnika, Spółka publikuje dla niego czasopismo pt. „AGRONOMIA SUKCESU”, ale też rozsyła drogą elektroniczną ważne komunikaty fitosanitarne.

W części mniej oficjalnej atrakcyjności wydarzeniu dodał występ akrobacyjny w wodzie, a historia firmy została opowiedziana pięknymi obrazami, wyczarowywanymi w piasku, tworzonymi przez artystkę na żywo, wszystko przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Natomiast część oficjalną zamknął utytułowany szczypiornista, Karol Bielecki. Opowiadając nam historię swojego życia, dał nam mocną lekcję motywacyjną.

„Mimo przeciwności losu, nigdy się nie poddawaj, walcz do końca”.

Tym mottem kieruje się nie tylko mistrz strzelców, ale także pracownicy oraz Zarząd PROCAM.

Kiedy ten nasz polski, wybitny sportowiec stracił oko wszyscy myśleli, że to koniec jego kariery, a on udowodnił wszystkim, że to dopiero początek. Nie poddał się, cały czas był wsparciem dla drużyny, a 6 lat po tej tragedii został mistrzem strzelców.

Jest to dla nas niesamowita lekcja, że wszystko zależy od nas, od naszej determinacji, że ograniczenia są tylko w naszej głowie. „Nie koncentrowałem się na tym czego nie mam, tylko na tym co mam” – powiedział jeden z najwybitniejszych zawodników w historii polskiej piłki ręcznej.

