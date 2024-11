24 października 2024 roku w Gdańsku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia PROCAM Polska, firmy kluczowej dla polskiego rolnictwa.

20-lecie PROCAM Polska. W spotkaniu wzięły udział najważniejsze postacie ze świata rolnictwa, w tym przedstawiciele świata nauki, producentów środków ochrony roślin, nasion, nawozów, media oraz specjalni goście, m.in. David Parish, CEO ProCam Europe Limited, który podkreślił wkład PROCAM Polska w sukces całej grupy. Była to okazja nie tylko do podsumowania dwóch dekad działalności, lecz również do zaprezentowania wyzwań i planów na przyszłość.

Założona 20 lat temu PROCAM Polska stała się jednym z liderów w sektorze dystrybucji środków ochrony roślin, nawozów, biostymulatorów i materiału siewnego, a także w doradztwie agronomicznym. Firma działa na terenie całej Polski, zatrudniając 400 pracowników, którzy obsługują klientów poprzez 25 oddziałów oraz sklepy.

Dzięki intensywnemu rozwojowi i zaangażowaniu zespół PROCAM zdobył zaufanie dziesiątek tysięcy klientów, zapewniając im wsparcie w zakresie uprawy, ochrony roślin oraz skupu płodów rolnych, w tym zbóż, rzepaku i kukurydzy. Prezes PROCAM, Michał Ciszak, wyraził wdzięczność wobec partnerów biznesowych oraz pracowników i rolników, podkreślając, że sukces firmy jest rezultatem ich ciężkiej pracy i zaangażowania.

Na konferencji zwrócono także uwagę na strategiczne zacieśnienie współpracy z firmą Bio-Gen, specjalizującą się w produkcji biopreparatów. Jarosław Peczka, właściciel Bio-Gen, w styczniu 2024 roku zakupił 20% udziałów w PROCAM, co pozwala na pełniejszą integrację oferty obu firm.

Firma Bio-Gen, obecna na rynku od ponad 30 lat, jest innowatorem w zakresie biotechnologii stosowanej w rolnictwie, oferując nowoczesne środki ochrony środowiska i upraw. Jak zaznaczył Michał Ciszak, połączenie sił z Bio-Gen było naturalnym krokiem dla PROCAM, który od lat dystrybuuje ich produkty.

Jarosław Peczka dodał, że współpraca PROCAM i Bio-Gen opiera się na wspólnej wizji i dążeniu do wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa. Podkreślił, że doświadczenie PROCAM w doradztwie agronomicznym, oparte na znajomości lokalnych potrzeb i wyzwań, umożliwia dostarczanie rolnikom kompleksowego wsparcia na najwyższym poziomie.

Podczas jubileuszowej konferencji Michał Ciszak wyraził dumę z dotychczasowych osiągnięć firmy, ale również nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój. PROCAM planuje kontynuować swoją misję wspierania polskiego rolnictwa poprzez oferowanie innowacyjnych produktów i usług, a także budowanie relacji z rolnikami opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu.

Podsumowując, konferencja jubileuszowa PROCAM była nie tylko świętem dwóch dekad sukcesów, ale również platformą do przedstawienia strategicznych kierunków rozwoju, które wzmocnią pozycję firmy na rynku.

Wyznawane przez zespół PROCAM wartości takie jak: rozwój, zaufanie, profesjonalizm i relacje podkreślają znaczenie doradców agronomicznych PROCAM dla polskiego rolnictwa oraz ich wpływ na kształtowanie nowoczesnych, zrównoważonych rozwiązań.

20-letnia podróż przez świat polskiej agronomii była możliwa dzięki rolnikom oraz wsparciu i zaangażowaniu producentów środków do produkcji rolnej, przedstawicieli świata rolniczej nauki oraz wspaniałych pracowników.

Agronomowie PROCAM wspólnie przejechali blisko 150 milionów kilometrów gwarantując swoim klientom wartości takie jak: zaufanie, profesjonalizm, relacje i rozwój.

Przez ten czas także ilość powierzchni magazynowej przyrastała regularnie, co było nieodzowne z rozwojem firmy.

Ilość poszczególnych produktów jaka była oferowana rolnikom zmieniała się w latach, co było także odzwierciedleniem takich kroków jak: rozbudowa oferty o Sekcję Ogrodniczą, rozbudowa oferty nasiennej i nawozowej czy tendencji rynkowych jak spadek ilości substancji aktywnych dopuszczonych do obrotu na rynku.

Łącznie przez całą dwudziestoletnią sprzedaż firma sprzedała ponad 5,5 miliona ton wszystkich produktów, co odpowiada wadze 17 budynkom typu Pałac Kultury i Nauki.

Rozwój firmie zapewniają ciągle wprowadzane innowacje oraz produkty wyłacznościowe.

W ciągu ostatnich dwóch dekad oferta produktów na wyłączność znacznie się rozrosła, przechodząc z nielicznych pozycji do bogatego portfolio. Dziś oferowany jest szeroki wachlarz wyjątkowych produktów odpowiadających na potrzeby rynku.

Działalność na przełomie 2004 i 2005 roku rozpoczęto od ograniczonej liczby produktów dostępnych jedynie w lokalnym rynku, a dziś oferowany jest szeroki wybór wyłącznościowych środków do produkcji rolnej.

Każda historia ma swoje momenty przełomowe. Dla PROCAM takimi kamieniami milowymi w środkach ochrony roślin jest preparat CARAMBA, w nawożeniu roślin są nawozy z serii PROFOSKA oraz preparat mikrobiologiczny AzotoPower. Jeśli chodzi o nasiona do przełomowych produktów zaliczają się odmiany pszenicy Findus, Chevignon oraz Bulldozer, odmiany rzepaku takie jak LG AUCKLAND, LG BARACUDA oraz LG ABSOLUT.

Działania PROCAM są kompleksowe, ponieważ dostarczana jest rolnikom pełna technologia od A do Z.

Technologia hybrydowa 4.0 od PROCAM to połączenie sił i środków pracujących na rzecz rolnictwa takich jak: wysokoplonujące odmiany, nawożenie hybrydowe z wykorzystaniem nawozów standardowych i rozwiązań biologicznych oraz ochrona roślin konwencjonalna oparta o środki ochrony roślin wspomagana biologicznymi rozwiązaniami. Technologia ta została potwierdzona na tysiącach hektarów upraw polowych w tym na polach produkcyjnych uczestników Ligi Mistrzów Plonowania.

W 2007 roku została wprowadzona marka własna nawozów dolistnych: PROLEAF. Stworzono ją z nieistniejącą już firmą PROLAB. Początkowo powstały dwie mieszanki mikroelementowe: PROLEAF Z i PROLEAF RBM, potem powstał PROLEAF NEW, a następnie PROLEAF MAKRO P. Dziś marka PROLEAF jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek nawozów dolistnych.

W roku 2009 doradcy PROCAM wprowadzili do swojej oferty produkty mikrobiologiczne od polskiej firmy Bio-Gen.

Warto dodać, że jak wyliczył Dział Badań i Rozwoju PROCAM do tej pory dzięki AzotoPowerowi sprzedanemu polskim rolnikom uwolniliśmy z powietrza ilość azotu odpowiadającą 150 000 ton saletry amonowej. Pokazuje to jak ważne dla przyszłości naszego środowiska naturalnego są preparaty mikrobiologiczne.

Wielką uwagę przez minione 2 dekady przywiązywano do rozwoju działalności Działu Obrotu Płodami Rolnymi, który przeszedł z działania typowo barterowego do działania handlowego i barterowego. Rozpoczynając działalność na rynku lokalnym PROCAM wzrosło do poziomu gracza sprzedającego na rynku Europejskim. Płody rolne eksportowane są do Skandynawii, Hiszpani, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Litwy oraz Łotwy.

Partnerzy PROCAM dostarczają wybitnie plonujące odmiany zbóż, rzepaku czy kukurydzy, dzięki czemu rolnicy osiągają stabilne i dobre jakościowo plony.

Odmiany rzepaku przełomowe w naszej historii to w szczególności LG Auckland, LG Absolut oraz LG Baracuda, które na przestrzeni ostatnich lat biły Rekord Polski w plonie rzepaku z hektara oraz często przynosiły naszym klientom plon ponad 6 ton!

Pszenice takie jak Findus, Chevignon czy Bulldozer to najwyżej plonujące odmiany w Polsce na przestrzeni ostatnich 6 lat osiągając rekordowe plony co potwierdzają nie tylko uczestnicy Ligi Mistrzów Plonowania, ale tysiące zadowolonych klientów PROCAM.

W uprawie kukurydzy sprawdzają się odmiany takie jak Citadel, Tonifi CS, których plony w przeliczeniu na 14% wilgotności ziarna ustanawiają rekordy województw. Rekord w plonie ziarna kukurydzy z hektara należy do odmiany Glumanda zebranej z pola naszego klienta.

Praktycznie każdego roku odmiany te wsparte technologią hybrydową od PROCAM i Bio-Lider przynoszą satysfakcjonujące plony o wysokich parametrach jakościowych.

Przez 20 lat działalności w sektorze środków ochrony roślin firma PROCAM współpracowała z wieloma dostawcami, spośród których ze znaczącą częścią relacje utrzymuje do dzisiaj. Podobnie w nawozach i biostymulatorach współpracuje z wieloma kluczowymi dostawcami w branży. Nie inaczej jest jeśli chodzi o partnerów, z którymi na przestrzeni lat rozwija polski rynek nasion rolniczych, nieustannie działając na rzecz poprawy jakości materiału siewnego.

Firma PROCAM wspólnie działa dla polskiego rolnictwa na rzecz sprawnego obrotu płodami rolnymi i możliwości bezpiecznej ich sprzedaży do sprawdzonych odbiorców gwarantujących rozliczenie według profesjonalnych i powtarzalnych standardów.

Przeczytaj także artykuł: Nowy rekord Polski w plonie ziemniaka na Pomorzu