Chcesz nieco odpocząć od codziennych obowiązków, ale nie możesz sobie pozwolić na dłuższy zagraniczny urlop? Pomyśl o kilkudniowym wypadzie samochodem niedaleko Polski. Przygotowaliśmy 3 kierunki, które powinny Cię szczególnie zainteresować. Przekonaj się, gdzie warto się wybrać oraz o czym musisz pamiętać, jeśli będziesz podróżować własnym autem.

3 propozycje na krótki urlop samochodem. Wyjazd samochodem nawet na krótki urlop wymaga odpowiedniego przygotowania. Powinieneś także poznać najważniejsze przepisy drogowe obowiązujące w konkretnym kraju.

Jak przygotować się na wyjazd zagraniczny samochodem?

Zanim wyruszysz w zaplanowaną podróż, musisz zadbać o to, aby zgromadzić niezbędne dokumenty. Mimo że przekraczanie granicy z krajami Strefy Schengen nie wiąże się z koniecznością przechodzenia przez kontrolę, to i tak powinieneś mieć przy sobie następujące dokumenty:

dowód osobisty/paszport,

prawo jazdy,

polisę OC,

dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym.

Pomyśl także o zakupie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Może się ono przydać w przypadku np. nagłego zachorowania. Mimo że w krajach należących do Unii Europejskiej można korzystać z karty EKUZ, to nie działa ona w każdej sytuacji, dlatego warto zadbać o dodatkową ochronę. To samo dotyczy Twojego samochodu. Pomyśl o zakupie assistance, czyli dobrowolnej polisy. Zapewni Ci ona wsparcie np. w przypadku awarii pojazdu. Najkorzystniej kupić ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę na rankomat.pl . Znajdziesz tam praktyczną porównywarkę, która umożliwi Ci szybkie i wygodne znalezienie najlepszej oferty.

Gdzie jechać samochodem za granicę?

Wybór kierunku zależy tak naprawdę od tego, jak chcesz spędzić czas oraz na jak długi wyjazd możesz sobie pozwolić. Poniżej znajdziesz 3 propozycje, które być może przypadną Ci do gustu. Dowiedz się więcej na temat tych kierunków.

Węgry

To dość popularny kierunek wśród Polaków głównie ze względu na to, że ten kraj obfituje w ciekawe miejsca, w których można miło spędzić czas. Na uwagę zasługuje przede wszystkim piękny Budapeszt wraz z atrakcjami takimi jak m.in. imponujący budynek Parlamentu czy Zamek Królewski. Dla osób lubiących wypoczynek nad wodą świetnym kierunkiem będzie jezioro Balaton. Na Węgrzech działają także kąpieliska termalne.

Do tego kraju można się dostać samochodem jedną z trzech tras:

przez Słowację,

przez Czechy i Słowację,

przez Czechy i Austrię.

Aby móc skorzystać z dróg ekspresowych i autostrad w każdym z tych państw, musisz mieć winiety. Obowiązują one także na Węgrzech. Możesz je kupić wygodnie przez Internet. Numer rejestracyjny Twojego samochodu zostanie wprowadzony do systemu, a Ty będziesz mógł wygodnie podróżować bez konieczności umieszczania naklejki na szybie.

Austria

To kolejny kraj znajdujący się niedaleko Polski, który zachwyca pięknymi widokami i innymi atrakcjami. Na swoją listę powinieneś wpisać Wiedeń. Ta austriacka stolica to przede wszystkim imponujące zabytki. W tym mieście z pewnością nie można się nudzić. Jeśli lubisz wesołe miasteczka, to koniecznie odwiedź Wiener Prater, czyli zabytkowy park rozrywki z 1766 r.

Austria to także góry. Udając się na zachód tego kraju, koniecznie odwiedź Hallstatt. To malownicze miasteczko, w którym znajduje się najstarsza na świecie kopalnia soli. Warto także zatrzymać się w Zell am See oraz Innsbrucku.

Do Austrii z Polski dojedziesz przez Czechy lub Słowację. Jak już wiesz, w każdym z tych krajów potrzebujesz winiet, aby móc poruszać się po płatnych odcinkach dróg.

Słowenia

To świetna propozycja przede wszystkim dla osób, które lubią spacerować i cieszyć się niesamowitymi widokami. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Słowenii jest jezioro Bled. Na jego środku znajduje się mała wyspa z malowniczym kościołem. Wokół jeziora usytuowane są liczne punkty widokowe, które warto odwiedzić.

Słowenia to także wybrzeże o długości 44 km. Najbardziej charakterystyczne dla tej części kraju są miasta: Koper, Piran oraz Izola. Warto je odwiedzić podczas zwiedzania tego wyjątkowego kraju, aby poczuć nadmorski klimat.

Inną popularną wśród turystów atrakcją jest jaskinia Postojna. Tworzy ją około 25 km podziemnych korytarzy. Wewnątrz nich przez cały rok utrzymuje się stała temperatura na poziomie 8°C.

Opłaty za słoweńskie winiety dla samochodów osobowych kształtują się w następujący sposób:

winieta roczna – 117,50 euro,

winieta miesięczna – 32 euro

winieta tygodniowa – 16 euro.

Podobnie jak w przypadku wspomnianych wcześniej krajów, tak samo w Słowenii obowiązują elektroniczne winiety. Możesz je zakupić przez Internet. Pamiętaj o tym, aby podać dobry numer rejestracyjny swojego samochodu. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w systemie, a Ty narazisz się na mandat.

Wyjazd na urlop samochodem ma wiele zalet, a najważniejszą z nich jest swoboda podróżowania. Możesz bowiem zatrzymać się w dowolnym miejscu lub zmienić trasę. Podróżując autem, możesz także zabrać ze sobą o wiele więcej bagaży niż np. w przypadku lotu samolotem.