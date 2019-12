Agrarada obchodzi 20-lecie istnienia!

W grudniu polska firma z branży mechanizacji rolnictwa Agrarada świętuje 20-lecie istnienia. Agrarada rozwijała się równolegle wraz ze wzrostem całego sektora rolniczego w Polsce. Od 2017 roku posiada jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy z częściami do maszyn rolniczych.

Zastosowanie technologii w uprawie ziemniaków i początki importu i exportu

Agrarada została w 2000 roku dystrybutorem Grimme Euro-dealer. Polscy producenci ziemniaków byli w tych latach słabo zmechanizowani. W tym okresie pojawiło się duże zapotrzebowanie na używane maszyny służące do produkcji ziemniaków. Co tydzień pełne ciężarówki z transportem ruszały z zachodu na wschód. Było to nie małe wyzwanie, aby załadować je wykorzystując każde wolne miejsce.

Z czasem zaczęła powiększać się sprzedaż nowych maszyn marki Grimme. Asortyment produktów został rozszerzony o technologię do nawadniania marki Ferbo, technologię Holaras do upraw cebuli, wywrotki Vaia i wiele innych. Od 2008 r. polscy rolnicy mają możliwość otrzymania dotacji unijnych na inwestycje dot. zakupu maszyn rolniczych. Z tego powodu uprawa ziemniaków i warzyw w Polsce szybko osiągnęła wysoki poziom. Sytuacja ta zapoczątkowała rozwój eksportu mało używanych polskich maszyn poza teren Europy. Dzięki budowie nowego warsztatu i magazynu w 2014 r. maszyny mogą być poddane dokładniejszym zabiegom konserwacyjnym. Magazyn firmowy posiada na stanie ponad 9.000 części zamiennych.

Jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy

W 2017 roku zainwestowano w unikalny wielojęzyczny sklep internetowy. Nacisk kładzie się tu na części do maszyn wykorzystywanych w sektorze upraw ziemniaków i warzyw. Od asortymentu sadzarek i siewników po systemy nawadniające, wywrotki i sprzęt przeznaczony do zbiorów m.in. kombajny i kopaczki. Sklep oferuje szeroki asortyment części, które są najczęściej stosowane dla marki Grimme oraz pozostałych marek w ofercie. Firma zapewnia szybką ich dostawę do klienta docelowego.

Agrarada z siedzibą w południowo-zachodniej części Polski, w pobliżu Wrocławia, została założona 15 grudnia 1999 roku, i posiada własną sieć handlową podzieloną na działy sprzedaży maszyn, części zamiennych i serwisu. Właściciele firmy Arkadiusz Brzyski i Johannes Kruijthoff cały czas uczestniczą w aktywnym życiu firmy i warto wspomnieć, że są z nią związani od początku istnienia.

Przedsiębiorcy oczekują, że polski sektor rolny będzie w najbliższych latach nadal silnie się rozwijał w zakresie profesjonalizacji, jak i powiększenia skali upraw ziemniaków i warzyw.