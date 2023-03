Jak wygląda procedura adopcyjna psów i kotów?

Adopcja psa lub kota zawsze powinna być dokładnie przemyślana. Nieważne, czy zdecydujemy się na adopcję ze schroniska, domu tymczasowego czy fundacji – zwykle cały proceder wiąże się z pewnymi formalnościami. Jeśli mamy dobre zamiary i zależy nam na dobrze zwierzaka, nie mamy się jednak czego obawiać – wolontariusze i pracownicy robią to, by zapewnić swoim podopiecznym jak najlepszy dom. Jak wygląda procedura adopcyjna psa lub kota?

Czy procedura adopcyjna psa lub kota zawsze wygląda tak samo?

Adopcja psa lub kota czy zawsze jest jednakowa? Na początku warto zaznaczyć, że nie ma jednej, konkretnej procedury adopcyjnej zwierzęcia. Różne organizacje mają swoje, wypracowane wymagania odnośnie przyszłego domu i formalności, jakie należy przejść przed adopcją czworonoga. Procedury mogą różnić się także w ramach jednej fundacji czy schroniska, w zależności od zwierzęcia. Często są one bardziej szczegółowe w przypadku zwierząt rasowych (na które jest zwykle dużo większy popyt), a także w przypadku psów i kotów mierzących się z problemami zdrowotnymi lub behawioralnymi. Na szczęście w większości miejsc w Polsce procedura adopcyjna psów i kotów wygląda dość podobnie i różni się jedynie szczegółami.

Ankieta przedadopcyjna

Przeważnie pierwszym krokiem, jaki powinniśmy zrobić, chcąc adoptować konkretne zwierzę, jest wypełnienie i wysłanie ankiety przedadopcyjnej oraz zastanowienie się, jakie zwierzę chcielibyśmy adoptować. W tym celu, warto zapoznać się z treścią artykułu: https://mojzdrowyfutrzak.elanco.com/pl/nowi-wlasciciele/czym-kierowac-sie-przy-adopcji-psa , gdzie przybliżono, czym kierować się przy adopcji psa. Gdy już wybierzemy psa lub kota, którego chcemy adoptować lub skontaktujemy się z organizacją w celu wybraniania futrzaka, który spełnia nasze wymagania, dostaniemy do wypełnienia dokument, w którym znajdą się pytania dotyczące warunków, w jakich będzie mieszkał nasz pupil. Ankieta ma także za zadanie sprawdzić świadomość przyszłego właściciela dotyczącą prawidłowej opieki nad zwierzakiem.

Jak wygląda ankieta przedadopcyjna psa lub kota?

Zwykle można tam znaleźć pytania dotyczące podejścia domowników do adopcji psa, nieobecności w domu czy czasu, jaki możemy poświęcić dla czworonoga. Często można spotkać się z zapytaniem o kontakt z dziećmi, alergię domowników, a także wybór karmy czy weterynarza. Nie powinno dziwić także pytanie o los poprzednich zwierząt, które przebywały pod naszą opieką, a także o inne czworonogi w domu.

Fundacje zajmujące się adopcją kotów przeważnie wymagają od opiekunów zabezpieczenia okien oraz balkonów, z kolei te specjalizujące się w adopcji psów z pewnością będą pytać o długość spacerów i sposoby na rozwiązanie powszechnych problemów behawioralnych.

Wizyta przedadopcyjna i spacer zapoznawczy

Bardzo często następnym krokiem po wypełnieniu ankiety przedadopcyjnej jest umówienie się na spotkanie i wizytę w domu przed adopcją. Dzięki temu wolontariusze mogą lepiej poznać nas, jako opiekunów i zweryfikować odpowiedzi z ankiety. Choć wiele osób obawia się, że wizyta przedadopcyjna ma charakter przesłuchania, w rzeczywistości jest to zwykle krótka rozmowa przy kawie, podczas której można dowiedzieć się więcej na temat zwierzaka i opieki nad nim. Nie musimy więc obawiać się inspekcji, która będzie sprawdzać nam zawartość szafek.

Przed adopcją psa oprócz wizyty przedadopcyjnej bardzo często konieczne jest także udanie się na spacer zapoznawczy, podczas którego nie tylko będziemy mogli lepiej poznać czworonoga, ale także sprawdzimy, czy mamy odpowiednie podejście do zwierzęcia i jak radzimy sobie z różnymi problemami. To świetna okazja, by wysłuchać wskazówek od tymczasowego opiekuna psa, a także, jeśli planujemy adopcję drugiego psa, by zapoznać futrzaka z naszym rezydentem na neutralnym gruncie.

Jeśli przejdziemy pomyślnie przez wszystkie te etapy, na koniec musimy podpisać umowę adopcyjną. Tam znajdą się zapisy o konieczności dbania o zwierzę i informowania organizacji o jego dalszych losach. Umowa ma charakter cywilno-prawny i jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dalszych losów czworonoga.