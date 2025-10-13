Agregat dla hodowcy to konieczność. Jak przygotować fermę na przerwy w zasilaniu? Współczesna produkcja zwierzęca opiera się na automatyzacji i technologii. Niezależnie od tego, czy mówimy o fermie drobiu, chlewni, czy nowoczesnej oborze, kluczowe procesy – wentylacja, pojenie, ogrzewanie, karmienie czy oświetlenie – są całkowicie uzależnione od prądu. Dlatego właśnie agregat dla hodowcy to dziś nie wybór, ale konieczność.

Prąd przestaje płynąć – a produkcja staje

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o przerwach w dostawie energii, zarówno planowanych, jak i awaryjnych. Dla gospodarstw hodowlanych oznacza to jedno – ryzyko realnych strat. Bez wentylacji temperatura w kurniku lub chlewni może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu w mniej niż godzinę. Brak pojenia czy oświetlenia wpływa na dobrostan zwierząt, a w przypadku ferm drobiu – również na spadek nieśności.

W gospodarstwach mlecznych czy trzodowych przerwa w pracy systemów może oznaczać zaburzenia w cyklu karmienia, a tym samym pogorszenie kondycji zwierząt. Skutki? Mniejszy przyrost, większa zachorowalność, stres, a w skrajnych przypadkach – padnięcia i całkowite zatrzymanie produkcji.

Jak działa zasilanie awaryjne i czym się różnią agregaty?

Agregat prądotwórczy to niezależne źródło energii elektrycznej, które uruchamia się w momencie zaniku napięcia z sieci. Może to być urządzenie stacjonarne (na stałe podłączone do systemu elektrycznego fermy) lub mobilne, które uruchamiane jest ręcznie lub automatycznie (z systemem ATS – automatycznego startu).

W zależności od rodzaju i wielkości gospodarstwa, dobiera się odpowiednią moc agregatu – tak, aby w sytuacji awaryjnej zapewnił ciągłość zasilania dla wszystkich kluczowych systemów.

Kiedy hodowca potrzebuje agregatu?

Gdy fermę obsługują zautomatyzowane systemy wentylacji, karmienia i klimatyzacji

Gdy dostęp do wody oparty jest o pompy elektryczne

Gdy w okolicy występują częste przerwy w dostawie prądu

Gdy produkcja (np. drobiu) jest intensywna i każda godzina bez zasilania generuje straty

Przykład z życia: właściciel fermy kur niosek z woj. świętokrzyskiego w ciągu jednej przerwy w dostawie prądu (trwającej niespełna 2 godziny) stracił prawie 5% stada z powodu przegrzania. Od tamtej pory w gospodarstwie pracuje agregat Gappa z systemem automatycznego przełączenia zasilania.

Jak dobrać agregat do fermy?

Dobór agregatu zależy od:

wielkości stada i liczby budynków,

rodzaju zastosowanej wentylacji (mechaniczna, hybrydowa, grawitacyjna),

zapotrzebowania na moc urządzeń (wentylatory, poidła, paszociągi, nagrzewnice itp.),

sposobu uruchamiania (ręczny, automatyczny).

W przypadku ferm drobiu średniej wielkości zwykle stosuje się agregaty o mocy od 20 do 100 kVA. Ważne, aby urządzenie pracowało stabilnie i bezpiecznie – z odpowiednią rezerwą mocy, aby poradzić sobie z nagłym skokiem zapotrzebowania.

Przykładowe modele z oferty Gappa

W ofercie firmy Gappa można znaleźć konkretne, sprawdzone rozwiązania:

Agregat 20 kVA z silnikiem Ricardo (model GF3-20) – idealny dla mniejszych gospodarstw lub pojedynczych kurników z podstawowym systemem wentylacji. Ekonomiczny i niezawodny.

Agregat 50 kVA na przyczepie z silnikiem Ricardo (model GF23-50) – rekomendowany dla średnich ferm, zapewniający mobilność i łatwe wdrożenie w różnych lokalizacjach.

Agregat 100 kVA kontenerowy z silnikiem IVECO (model GF23-100) – dla dużych hodowli lub jako rozwiązanie centralne dla kilku budynków. Cichy, ekonomiczny, przystosowany do intensywnej pracy.

Każdy z modeli może być wyposażony w automatykę startu (ATS), co pozwala na natychmiastowe przełączenie zasilania bez ingerencji człowieka.

Dlaczego warto działać wcześniej?

W przypadku agregatów prądotwórczych nie warto czekać na pierwszą awarię. Instalacja systemu zasilania awaryjnego to nie tylko zabezpieczenie majątku, ale również gwarancja ciągłości produkcji, spokoju i niezależności od zewnętrznych dostawców energii.

Wielu hodowców decyduje się na inwestycję dopiero po bolesnych doświadczeniach. Tymczasem koszt zakupu i instalacji agregatu bardzo szybko się zwraca – szczególnie w gospodarstwach nastawionych na intensywną produkcję.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dobrać odpowiedni agregat dla hodowcy, który sprawdzi się na Twojej fermie, zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasz zespół doradzi, przygotuje ofertę i pomoże we wdrożeniu rozwiązania skrojonego pod potrzeby Twojego gospodarstwa.

