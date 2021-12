Agrel – sklep rolniczy z 30-letnią tradycją

Agrel to firma, która od ponad 30 lat dostarcza swoim klientom najwyższej jakości części do ciągników i maszyn rolniczych w przystępnych cenach. W jakiego rodzaju produkty można się zaopatrzyć w jej sklepie internetowym?

Dostępne są tutaj między innymi części do pojazdów rolniczych. Do wyboru są części do Ursus C — 330, Ursus C — 360, Ursus C — 385, Massey Ferguson, Władimiriec T — 25 oraz Zetor. Na stronie internetowej Agrel.pl, rolnicy zaopatrzyć mogą się również w części do kombajnów zbożowych, ładowaczy czołowych typu TUR, wałów przegubowych. Asortyment firmy obejmuje także rozruszniki, filtry oraz alternatory do ciągników. W podkategorii elektryka i oświetlenie znaleźć można części, takie jak kompletne instalacje elektryczne czy lampy błyskowe diodowe.

Asortyment sklepu rolniczego Agrel obejmuje także części do maszyn rolniczych. Rolnicy z całej Polski zaopatrują się tutaj w części do kombajnu Anna, brony polowej, glebogryzarki, kopaczki elewatorowej, kosiarki bijakowej, kosiarki rotacyjnej, kultywatora, agregatu, obsypnika, opryskiwacza, pługa, prasy, przyczep, rozrzutnika obornika, rozsiewacza, sadzarki, siewnika, śrutownika, zgrabiarek oraz talerzówki. Największą popularnością wśród klientów cieszą się koła łańcuchowe, koła gniazdowe, tłoki pompy, bezpieczniki oraz bębny napędowe.

Co jeszcze można kupić w sklepie internetowym marki Agrel? Kolejną kategorią jest hydraulika i pneumatyka. Jakiego rodzaju części obejmuje? Dostępne tu produkty zostały podzielone na 3 grupy. Są to: hydraulika siłowa, pneumatyka oraz siłowniki gazowe. Do pierwszej z nich zaliczają się między innymi rozdzielacze hydrauliczne, linki do sterowania rozdzielaczem, manometry glicerynowe oraz przewody hydrauliczne. Podkategoria pneumatyka obejmuje wyroby, takie jak filtry powietrza na przewód czy szybkozłącza pneumatyczne. Co do siłowników gazowych, są one kompatybilne z maszynami marek, takich jak Renault, New Holland czy Steyr.

Do grona klientów sklepu rolniczego Agrel zaliczają się również hodowcy zwierząt. Kupić mogą oni tutaj między innymi części do pastucha elektrycznego, czyli ogrodzenia używanego na pastwiskach, które ma na celu zabezpieczyć zwierzęta hodowlane poza jego teren oraz ochronić je przed zwierzyną dziką. Na Agrel.pl dostępne są między innymi elektryzatory, druty ogrodzeniowe, plecionki, izolatory, uchwyty bramowe, taśmy oraz baterie. Wspomniana powyżej kategoria obejmuje także poidła żeliwne oraz dedykowane im akcesoria.

W ofercie sklepu rolniczego Agrel można znaleźć także produkty zaliczane do kategorii warsztat. Jest to chemia warsztatowa, koła zapasowe, łożyska, narzędzia warsztatowe, opaski i obejmy zaciskowe, pasy transportowe i wyposażenie gospodarstwa.

Asortyment sklepu internetowego marki nieustannie się powiększa. W kategorii nowości dostępne są produkty, które w ostatnim czasie zostały udostępnione do sprzedaży. Nabyć można tu na przykład wskaźnik ciśnienia oleju, rozrusznik z reduktorem czy lusterko ciągnikowe.

Serdecznie zapraszamy na stronę sklepu rolniczego www.agrel.pl