Agremo – solidny partner

Spółka Agremo to polski producent urządzeń do magazynowania zbóż i tworzyw sztucznych. Firma, która swoją działalność rozpoczęła w 1988 r. jest również producentem mieszalni pasz. Pochwalić się może wykwalifikowaną kadrą oraz bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym, który dzięki komórce badawczo-rozwojowej cały czas jest modernizowany, a to z kolei sprawia, iż zakład spełnia wszystkie europejskie standardy. Firma Agremo została doceniona Złotym Laurem Firma Godna Zaufania i otrzymała elitarne członkostwo GOLD, ponieważ zasłynęła nieposzlakowaną opinią i etycznymi działaniami. W swojej ofercie posiada wysokiej klasy suszarnie uniwersalne (nadmuchowe i podciśnieniowe) typu SUP, SU oraz SU PRO-E, a także silosy płaskodenne i z lejem zsypowym, a także przenośniki kubełkowe, mieszalnie pasz, wywrotnice i inne urządzenia z zakresu magazynowania zbóż. Suszarnie SUP skonstruowane są z myślą o średnich i dużych gospodarstwach. Sprawdzają się podczas suszenia zarówno zbóż konsumpcyjnych jak i paszowych. Wykonane są z blachy ocynkowanej, wykorzystują zasadę podciśnienia i są całkowicie zautomatyzowane. Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła energia cieplna wykorzystywana jest w 100 procentach. Dzięki równomiernemu suszeniu w silosach nie występuje zjawisko wykraplania się pary wodnej. Tak wysuszone ziarno spełnia wszystkie wymagane normy.

W mniejszych gospodarstwach sprawdzą się suszarnie nadmuchowe dla zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz traw. Są to urządzenia o wydajności od 3 do 28,5 tony ziarna/h. Wilgotność zostaje zredukowana z 19 na 15 procent. Na życzenie klienta suszarnie można wyposażyć w system tłumienia hałasu i odpylania. Suszarnie można rozbudowywać, tworząc konstrukcje modułowe, które pozwalają na zwiększenie wydajności tych urządzeń.

Agermo w swojej ofercie posiada również mieszalnie pasz. Ich wydajność wynosi od 1 do 20 ton/godzinę. Zapewniają one precyzyjne dozowanie oraz mieszanie pasz w odpowiednich proporcjach. Proces mieszania jest w pełni kontrolowany i zautomatyzowany, składniki są precyzyjnie ważone za pomocą elektronicznych wag. Pasza jest homogeniczna, a receptura powtarzalna. Tak przygotowana pasza jest wysokiej jakości, co wpływa na dobrostan zwierząt, na zoptymalizowanie efektów żywienia, co z kolei przekłada się na wyższe korzyści finansowe dla rolników, korzystających z takich precyzyjnych urządzeń.

Agremo zapewnia wysoką jakość swoich produktów. Zarówno montaż, obsługa jak i serwis spełniają najwyższe standardy, co potwierdzają klienci opiniami, tym że wracają po kolejne urządzenia, polecając je również innym. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że produkty Agremo są dostosowane do potrzeb rolników, ponieważ konstruktorzy uważnie wsłuchują się w ich głos. Pracownicy firmy zadbają o każdy szczegół od projektu budowlanego, po uruchomienie i serwis.

Zakład cały czas się rozwija i rozbudowuje. Konsekwentnie realizuje swoje cele, jest w trakcie wprowadzania nowego typoszeregu, który cechuje się energooszczędnością, dużą wydajnością, a także cichością pracy.

Jeżeli szukasz solidnego partnera to właśnie znalazłeś – jest to firma Agremo.